Prof.Dr. Cöhce Serbest

Ergenekon soruşturması kapsamında evi aranan Prof.Dr. Mehmet Aydın ile İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof.Dr. Salim Cöhce de serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, iki gün içerisinde 6 profesör ifade verip serbest kaldı. Zirve Yayınevi cinayeti ile ilgili Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre önce yapılan operasyonda, evi aranan Prof. Dr. Aydın ve Cöhce, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Savcıya ifade veren iki profesör de serbest bırakıldı.

“Ergenekon” soruşturması kapsamında ifadeleri alınan Prof. Dr. Salim Cöhce ve Prof. Dr. Mehmet Aydın, adliyeden ayrıldı.

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız, “şüpheli” sıfatıyla sabah saatlerinde Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesine gelen Prof. Dr. Cöhce ve Prof. Dr. Aydın’ın ifadesini aldı. Cöhce ve Aydın, ifade verme işleminin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Aynı soruşturma kapsamında dün Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, Prof. Dr. Şahin Filiz ve Doç. Dr. Kadir Albayrak’ın, bugün de Prof. Dr. Abdurrahman Küçük’ün ifadelerine başvurulmuştu. Soruşturma kapsamında dün ve bugün toplam 6 profesörün ifadesi alındı ve serbest bırakılmış oldu.