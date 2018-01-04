Prof. Dr. Karabulut Dekan Olarak Atandı
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın kardeşi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine dekan olarak atandı.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un ataması ile ilgili üniversitenin internet sitesinde yer alan açıklamada; “Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sn. Metin Doğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fatih Uşan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Akkuş ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanlarının katılımıyla Etlik Milli İrade Binamızda devir teslim töreni gerçekleştirdi. Sağlık Bilimleri Fakültemizde vekaleten Dekanlık yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Akkuş görevini Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a devretti.” denildi.
12 Temmuz 2016 tarihinde yapılan İnönü Üniversitesi rektörlük seçimlerinde aday olan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut 181 oyla ikinci sırada yer almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne 359 oyla ilk sırada yer alan Prof. Dr. Ahmet Kızılay atanmıştı.
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