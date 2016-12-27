Prof.Dr. Keleş’in Projesi 3’üncü Oldu

Malatyalı Prof.Dr. İbrahim Keleş’in kalp hastalıklarının oluşumunda tespit ettiği yeni risk faktörü ‘epikardiyal yağ birikimi’ uluslararası yarışmada üçüncü oldu. Prof. Keleş, yarışmadan kazandığı ödülü de kliniği için harcayacak.

Kalp hastalıklarının oluşumunda tansiyon, kolestrol, sigara gibi risk faktörleri üzerine çalışan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Keleş, yeni bir risk faktörü buldu. Hazırladığı projeyi Güney Kore’nin başkenti Seul’deki bilimsel bir yarışmaya gönderen Prof. Keleş, 3’üncülük ödülüne layık görüldü. Japonya, Kore, Moldova, Polonya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bırakarak bronz ödül alan Keleş, yarışmadan kazandığı parayı da kardiyoloji alanında çalışma yaptığı klinikte harcanmak üzere Cerrahpaşa Vakfına bağışladı.

”Başlı başına bir risk”

Kalp hastalıklarının, özellikle kalp damar hastalıklarının oluşumunda birçok risk faktörü olduğunu söyleyen Prof. Keleş, kalp hastalıklarından korunmak amacıyla öncelikle bu risk faktörleriyle mücadele etmek gerektiğini anlattı. Yüksek tansiyon, sigara, kolesterol, stres, cinsiyet gibi risk faktörlerinin yanı sıra yapılan yeni çalışmaların sürdüğünü kaydeden Keleş, kendisinin tespit ettiği epikardiyal yağ birikiminin yeni bir risk faktörü olduğunu ifade etti. Kalbin etrafını kaplayan yağ birikiminin diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak önemli bir risk faktörü olarak tanımlandığını söyleyen Keleş, “Epikardiyal yağ birikimi ekokardiyografi ile ölçülmekte ve tanı koyulmaktadır. Nitekim ekibimizin yaptığı çalışmada; hamile kadınların preeklampsi denilen ve ölümcül olabilen yüksek tansiyon ve kalp tulumu ile kendini gösteren hastalığın varlığı ve ciddiyetinin bu yağ birikiminden kaynaklanabildiği gösterilmiştir” dedi.

Malatya’nın Pütürge ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Polat, aslen Malatyalı olan Prof. Keleş’in aldığı ödülün büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Polat, hem doktoru hem de arkadaşı olan Keleş’i ziyaret ederek, başarısından dolayı tebrik etti.

iha