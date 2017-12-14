Prof.Dr. Kınacı ASKİ Genel Müdürü Oldu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı hemşehrimiz Prof.Dr. Cumali Kınacı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Su Yönetimi Genel Müdürü iken geçtiğimiz aylarda müsteşar yardımcılığı görevine getirilen Prof.Dr. Kınacı’nın, Melih Gökçek’in görevden alınmasından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Mustafa Tuna tarafından belediye ve bağlı şirketlerde girişilen bürokrat- yönetici değişiklikleri kapsamında görevden alınan Necmettin Tahiroğlu’nun yerine atandığı bildirildi.

Hürriyet’te Murat Yılmaz imzasıyla yeralan haberde, “..Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek döneminin bürokratlarını değiştirmeye devam ediyor. Daha önce 250 kişilik yönetim değişikliği listesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduğu kulislere yansıyan Tuna’nın son değişikliği, 3 milyar TL bütçeye sahip olan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile ilgili oldu. Bu kapsamda ASKİ Genel Müdürü Necmettin Dahiroğlu görevinden alındı. Tahiroğlu’nun yerine ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof.Dr. Cumali Kınacı getirildi…”denildi.

KINACI KİMDİR?

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Erkenek Kasabası’nda doğdu (1957). Malatya Turan Emeksiz Lisesi (1972-1974) ve İzmir Atatürk Lisesi’nde (1974-1975) okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu (1980). Aynı fakültenin Çevre Sağlığı ve Teknolojisi Programı’ndan yüksek lisans (1982), İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Programı’ndan doktora (1987) diploması aldı. Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı’nda 1992 yılında doçent, 2003 yılında profesör unvanlarına hak kazandı. 22 Ekim 2010 -11 Temmuz 2011 tarihleri arasında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yaptı. 14 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Su Yönetimi Genel Müdürlüğü görevini Eylül 2017’ye kadar yürüten Prof.Dr. Kınacı, 20 Eylül 2017’de Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü görevine atandığı bildirilen Prof.Dr. Kınacı, evli ve iki çocuk babasıdır. Orta seviyede İngilizce, başlangıç seviyesinde Fransızca bilmektedir.

hurriyet.com.tr- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com