Prof.Dr. Yakıncı Yönetimindeki Siteye Ödül

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD öğretim üyelerinden Prof.Dr. Cengiz Yakıncı’nın yönetimindeki web sitesine yine ödül geldi. Söz konusu site, önemli bir bölümü çeşitli branşlarda Türkçeleştirilmiş tıp terimleriyle ilgili bilgilendirme hizmeti sunuyor.

Prof.Dr. Yakıncı’nın editörlüğünü, Dr. Aydemir Yalman’ın editör yardımcılığını, Uğur Şahin’in de tasarımında görev aldığı sitenin ödül almasından sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Altın Örümcek 2006 ödülleri sahiplerini buldu. Web Oscarları olarak nitelenen yarışmada tipterimleri.com BİLİM kategorisinde 2.lik ile ödüllendirildi. Altın Örümcek 2005 ödüllerinde 3. olan www.tipterimleri.com geride kalan bir yıl içerisinde kendisini daha da geliştirdi. Yayındaki 2. yılında 2. ödülünü alan sitemizin bu başarısında emeği olan tüm dil gönüllülerine ve bizi binlerce kez ziyaret ederek destek olan tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.”

TÜRKÇE TEŞHİS..

Dr. Yakıncı’nın yanı sıra İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden çok sayıda öğretim üyesinin de görev üstlendiği “Tıp Terimlerinin Türkçeleştirilmesi” çalışmaları ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde basında şu habere yer verilmişti:

“..İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yakıncı’nın editörlüğünde başlatılan çalışmada Türk Dil Kurumu ile işbirliği yapıldı. Tıbbi terimlerin Türkçe yazımında birliktelik oluşturacak çalışmaya 2003 Ocak ayında başlanmıştı. Şimdiye kadar çeşitli üniversitelerden yaklaşık 57 tıpçının katılımı ile devam eden Türkçe Tıp Terimleri Sözlüğü ile tıptaki 41 ayrı branşın sözlüğü oluşturuldu. Sendrom Dergisi”nin eki olarak her ay bir tıp branşının sözlüğü hazırlanıyor. Geriye kalan 15 branşın sözlükleri hazırlandığında Türkçe Tıp Terimleri Sözlüğü adı altında kitap olarak yayınlanacak. Prof. Dr. Yakıncı, sözlükten terim karmaşasından nasibini alan eczacılar ile tıbbın diğer kollarında çalışan insanların da faydalanacağını ifade ediyor.

Türkçe Tıp Sözlüğü çalışması, kelimeler Türkçe olarak sıralandığı için kullanıcıya büyük kolaylık sağlıyor. Örneğin ”böbrek” kelimesini ”kidney” veya ”aşı” kelimesini ”vaccine” diye aramaya gerek kalmıyor. Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, yapılan çalışmanın en önemli işlevini, ”Türkçe’nin bir tıp dili olarak yerleşmesini sağlamaya yardımcı olmak” şeklinde anlatıyor. Sözlüğün tıptaki terimlerin oturması açısından önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yakıncı, “Bir terim ne anlama geliyor? Kelimeler nasıl yazılıyor? Bu anlamda bir birliktelik olursa işler daha da kolaylaşacak. Bir kelimenin en az üç çeşit yazılımı var. Bunlardan hangisi doğru bunda mutabakata varmalıyız.” dedi. Bu arada sözlüğün yer aldığı, www.tipterimleri.com adresinde ziyaretçiler de görüşlerini yazabiliyor…”