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Prof.Dr. Yılmaz İstifa Etti

Prof.Dr. Yılmaz İstifa Etti
  • 27.12.2015
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Rektör adaylarından olan Prof.Dr. Sezai Yılmaz (Soldaki)’ın Tıp Fakültesi dekanlığından istifa ettiği, yerine vekaleten Prof.Dr. Ramazan Özdemir (sağdaki)’in atandığı bildirildi.

Karaciğer nakli operasyonlarını gerçekleştiren ekibin Prof.Dr. Vedat Kırımlıoğlu ile iki başkanından biri olan Prof.Dr. Yılmaz, rektör seçimlerinde aday olmuş, rektörlüğe atanan Prof.Dr. Cemil Çelik’ten sonra 170 oyla ikinci sırada yeralmıştı.

Prof.Dr. Yılmaz’ın, iki gün önce Tıp Fakültesi Dekanlığı görevinden istifa ettiği ve istifanın yeni rektörün göreve başlamasıyla kabul edildiği, yerine son seçimlerde rektörlüğe adaylığını açıklayan, daha sonra Prof.Dr. Çelik lehine çekilen Kardiyoloji Bölümü ABD Başkanı Prof.Dr. Özdemir’in vekaleten atandığı öğrenildi. Özdemir’in bu göreve asaleten getirilmesi bekleniyor.

Öte yandan, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 2 yıllık görev süresi 18 Ağustos’ta sona erecek olan yönetim kadrosunun bu tarihi beklemeden istifa ettiği bildirildi. Doç.Dr. Murat Cem Miman’ın yerine başhekimlik görevine Radyoloji ABD öğretim üyelerinden Doç.Dr. Kaya Saraç’ın atandığı belirtildi.

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