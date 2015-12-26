”Proje Bittikten Sonra Ne Olacak?”

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Fevzi Çiçek, Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi kapsamında köylerde danışman olarak görevlendirilen ziraat mühendislerinin yaşadığı sıkıntıların çözülmesini istedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Fevzi Çiçek, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, “Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi 2004 yılı başından beri yürürlükte. Dönemin Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü tarafından yürürlüğe sokulan proje, gerek projenin Türkiye’nin gerçekleriyle tam olarak örtüşmemesi, gerekse uygulamada yapılan yanlışlıklar nedeniyle oldukça sorunlu bir gelişim izlemiştir. Projede görev alan ziraat mühendisleri oluşturulan bürokrasi nedeniyle zamanlarının önemli bir bölümünü yararsız işler yaparak geçirmek zorunda bırakılmaktadır. Bütün yıl köyde ikamet eden danışmanlara yıllık izin dahi verilmemektedir” dedi.

Ziraat mühendislerinin önemli sıkıntılar yaşadığını söyleyen Çiçek, “Proje süresinin 2006 yılında biteceği hesaba katıldığında danışmanların akıbetinin ne olacağı konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın planı nedir?” sorusunu yöneltti.