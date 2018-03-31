Proje Yarışmasında Bölge 3.sü Oldular
Özel Hacı Naciye Ateş Ortaokulu, TÜBİTAK 2018 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Bölge 3.’sü oldu.
Nisanur Kocamemik ve Sude Diker, Fen bilimleri Öğretmeni Naciye Berna Söğüt rehberliğinde hazırladıkları, “Gözlük camım buğulanmasın” projesiyle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki sergide Darende’yi temsil etti.
Öğrenciler, fizik dalında katıldıkları yarışmada 80 farklı proje arasında 3. oldu.
Özel Hacı Naciye Ateş Okulları Genel Müdürü Resul Kesenceli, “Bu gururu bize yaşatan Okul Müdürü Reyhan Demirtaş başta olmak üzere, Proje Rehber Öğretmeni Naciye Berna Söğüt’e, öğrencilerimiz Nisanur Kocamemik ve Sude Diker’e teşekkür ederim.” dedi.
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
AA