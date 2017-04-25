“Projelerimize Ciddi Destek Alıyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla memleketi Malatya’ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Cemal Nogay’a Beylerderesi Şehir Parkı Projesi başta olmak üzere Yeşilyurt İlçesini geleceğe taşıyacak yatırımlarla ilgili bilgiler aktardı.

Yeşilyurt Belediyesinin Yakınca’daki İdari Binasında gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Cemal Nogay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Bölge ve Şube Müdürleri katıldı.

Toplantıda katılımcılara Yeşilyurt Belediyesinin geleceğe dönük projeleri arasında yer alan ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesi başta olmak üzere diğer yatırımlara ilişkin sunum yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Cemal Nogay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a sunumdan dolayı teşekkür etti.

“MALATYA’DAKİ TÜM YATIRIMLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Türkiye’nin 81 kentindeki proje ve yatırımları yakından takip ettiklerini ifade eden Müsteşar Cemal Nogay, “Malatya’daki hemşerilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri ve yatırımların son durumlarını yakından takip ediyoruz. Milletin vergisiyle kurulmuş kurumların millete hizmet etmek amacıyla başlattıkları projelerin en doğru şekilde yürümesi için çaba sarf ediyoruz. Yeşilyurt ve Battalgazi Malatya’nın cazibe merkezleridir. Battalgazi İlçemizde vatandaşlarımızın en iyi şekilde istifade edeceği yerler ve mekânlarla alakalı işler başta olmak üzere içme suyu, ağaçlandırma ve Milli Parkla ilgili yatırımları hızlandırmaya çalışıyoruz. Yeşilyurt İlçemizde ise ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesiyle ilgili teknik detayları yakından takip ediyoruz ve destek veriyoruz. Bu proje Yeşilyurt’un cazibe merkezi noktalarından birisi olacak. Malatya’nın uzun yıllardır merakla beklediği bu kıymetli yatırımı Yeşilyurt İlçesine kazandırmak maksadıyla çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“BEYLERDERESİ ŞEHİR PARKI PROJESİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Şehirlerin giriş ve çıkışlarının şehirlerin hafızaları olduğunu dile getiren Nogay, “Bizim için kentlere giriş noktalarındaki yatırımlar ve projeler önemlidir. Beylerderesi Şehir Parkı projesinde Malatya’nın giriş noktasında olduğu için ayrı bir önem veriyoruz. Burada yaşayan insanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projenin hayata geçmesi için ayrı bir özen gösteriliyor. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz, Orman Bölge Müdürlüğümüz, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz ve ekiplerimiz kurumların işlerini hızlandırmak noktasında ortaklaşa hareket ederek, hem devletin kaynaklarını maksimum seviyede doğru şekilde kullanmak hem de yatırımları geciktirmeden hayata geçirme noktasında gayret ediyorlar. Önceki dönemlerde bir proje 10 yılda bitmiyordu. Şimdi bu durum tersine döndü, başlayan proje iki veya üç yıl içerisinde tamamlanıyor. Vatandaşlarımızda temeli atılan bir yatırımın kısa sürede hizmete gireceğini biliyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Bizim verdiğimiz sözün arkasında durup projeyi belirtilen süre içerisinde hizmete sunma gibi önemli bir görevimiz var. Projelerin ve yatırımların tüm detayları uzman ekipler tarafından inceleniyor. Projeler bittikten sonraki sürecide yakından takip ediyoruz, işimizi asla hafife almıyoruz. Sayın Bakanımızın bütün konuşmalarında vurguladığı ‘Emniyet, Ekonomik, Estetik” prensibini uyguluyoruz. Bizim ekibimiz bu prensipleri uygulayacak bilgi ve kapasiteye sahip. Vatandaşlarımızın, yaptığımız projeleri takdir etmeleri bizim için her şeye değer. Kurum ve kuruluşlarında bu anlamda ortaya koyacakları ciddiyet ve işi takip etme anlayışı da yatırımların hızlı bir şekilde hizmete girmesine vesile oluyor“ diye konuştu.

“SAYIN BAKANLARIMIZA DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜRLER”

Müsteşar Cemal Nogay, Beylerderesi Şehir Parkı projesine destek veren Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye teşekkürlerini sundu.

“İLÇEMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK PROJELER İÇİN ÖNEMLİ DESTEKLER ALIYORUZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Cemal Nogay ile Bölge ve Şube Müdürlerini Yeşilyurt Belediyesinde ağırladıkları için gurur duyduklarını ifade etti.

Yeşilyurt Belediyesinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bakanlığına bağlı Bölge ve Şube Müdürlükleriyle çok güzel iletişime sahip olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Polat, “Belediyemizi ziyaret eden Müsteşarımıza ve değerli misafirlerimize Beylerderesi Şehir Parkı Projesi ile diğer yatırımların teknik detaylarıyla ilgili bilgiler aktardık. Beylerderesi Baraj projesi yıllardır Malatya’da sürekli dile getirilen projelerin başında geliyordu. Yerel yönetimler ve siyasilerin de bu projenin başlaması noktasında çeşitli girişimleri oldu. Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof.Dr. Veysel Eroğlu başta olmak üzere aynı zamanda Malatyalı olan hemşerimiz Cemal Nogay’ın destekleriyle bu proje için kararlar aldındı, çok kısa bir zaman içerisinde halkımızın hizmetine sunulacak. Malatya’daki bütün yatırım ve projelere ciddi şekilde destek veren Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızın desteklerini sürekli hissediyoruz ve şahit oluyoruz. 2014 yılından bugüne kadar Malatya’yı iki kez ziyaret eden Sayın Bakanımızla iki kez koordinasyon toplantısı yaptık. Aynı zamanda Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanımız Hakan Kahtalı da projelerimizin uygulanması safhasında ellerinden gelen desteği veriyorlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bölgemizdeki hem Bölge Müdürlükleri hem de Şube Müdürlükleriyle çok güzel diyaloga sahibiz, birlikte çalışıyoruz. Malatya ve Yeşilyurt’un geleceğine yönelik hazırladığımız tüm projeler için arzu ettiğimiz destekleri alıyoruz. Beylerderesi Baraj Projesinin uygulanacağı alanın çevresi için hazırladığımız Beylerderesi Şehir Parkı Projesi için de çalışmaları hep birlikte sürdürüyoruz. Bizim tek amacımız; Malatya ve Yeşilyurt İlçemize en güzel hizmetleri sunmaktır” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bilgilendirme toplantısından sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Cemal Nogay’a “elif-vav” tablosu ile çeşitli hediyeler takdim etti.

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