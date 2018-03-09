Projenin Malatya Ayağı Tamamlandı

Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenen İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen ‘‘Sosyal İçerme Aracı Olarak Dövüş Sanatları’’ projesinin ikinci toplantısı tamamlandı.

Açılış toplantısı Bulgaristan’da gerçekleştirilen ‘‘Sosyal İçerme Aracı Olarak Dövüş Sanatları’’ projesinin ikinci ayağı Malatya İnönü Üniversitesi’nde yapıldı. Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen toplantının ikinci ayağına projenin ortak ülkelerinden 15 uzman katıldı.

PROJENİN MALATYA AYAĞI ÜÇ GÜN SÜRDÜ

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın desteğiyle Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, Okutman Hasan Toman ile Proje Araştırmacıları Öğretim Görevlileri Mehmet Ilkım, Şakir Tüfekçi, Araştırma Görevlisi Yalın Aygün’ün yürüttüğü ‘Sosyal İçerme Aracı Olarak Dövüş Sanatları’ projesinin ikinci ayağı Malatya’da gerçekleştirildi.

240 bin avro olan proje bütçesi kapsamında İnönü Üniversitesi’ne 23 bin 800 avro ayrılacak. Avrupa Birliği Komisyonu-Erasmus tarafından finanse edilen projenin eylem planı ‘okul eğitiminde yenilik geliştirmek için stratejik ortaklık’ olarak belirlendi.

Projenin koordinatörlüğünü Marie Curie Association-MCA, Plovdiv, Bulgaristan yapıyor. Projenin ortaklığını İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Malatya, Türkiye, Yamato Spor Club, Stara Zagora, Bulgaristan, “Paisii Hilendarski” School, Plovdiv, Bulgaristan, European WingTsun Organisation, Bulgaristan, Werkgroep Inclusieve Toegankelijkheid, Poperinge, Belçika, Phoenixkm BVBA, Kortemark, Belçika, Penthesileia, Atina, Yunanistan yapıyor.

Bulgaristan’da gerçekleştirilen ilk toplantının ardından ikinci toplantı Malatya İnönü Üniversitesi’nde yapıldı. Üç gün süren toplantı kapsamında saha çalışmaları yapılırken, öğrencilere dövüş ve savunma sporlarıyla ilgili uygulamalı bilgiler verildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay katılarak proje toplantısı için Malatya’ya gelen ekiple bir araya geldi. Toplantıya; Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Güneş, Proje Koordinatörleri Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, Okutman Hasan Toman, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Serkan Düz, Proje araştırmacıları Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Ilkım, Öğretim Görevlisi Şakir Tüfekçi, Araştırma Görevlisi Yalın Aygün ve Burak Canpolat katıldı. Toplantı sonrası heyet, Malatya’da dört ayrı merkezde saha çalışması yaptı.

‘‘Sosyal İçerme Aracı Olarak Dövüş Sanatları’’ projesi kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda engelli bireylere yönelik çeşitli savunma sporlarından gösteriler de yapıldı.

Yeni Malatya Gazetesi