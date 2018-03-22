Projenin Tanıtımını Yaptılar

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına sayılı günler kalırken fuar etkinlikleri arasında yer alan ’Kumbaram Dolsun Benim de Bir Kitabım Olsun’ projesinin tanıtımı yapıldı.

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen, Kültür A.Ş. tarafından organize edilen ve bu yılki teması “Ah Kudüs” olan 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 28 Nisan- 6 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bölgenin ve Türkiye’nin en önemli fuarları arasında gösterilen Kitap Fuarının etkinlikleri arasında yer alan “Kumbaram Dolsun Benim de Bir Kitabım Olsun” projesinin tanıtımı yapıldı.

Kongre ve Kültür Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirilen tanıtım programında öğrencilere kumbara dağıtılarak kitap okumayla ilgili mesajlar verildi.

Açılış konuşmalarından önce Kitap Fuarı Tanıtım Filmi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro Grubu tarafından kitap okumanın önemi konulu tiyatro gösterisi sahnelendi.

Tatlı: Malatya Kitap Fuarı Milli Eğitim camiası için bir fırsat

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Malatya Kitap Fuarı Milli Eğitim camiası için bir fırsat olarak değerlendirdiğimiz ender etkinliklerimizden birisidir. Bu Kitap Fuarına geçen yıl 60 bin öğrencimizi getirdik. 150 okulumuza yazarlar götürüp çocuklarımızla, öğretmenlerimizle buluşturduk. Valiliğimiz adına 60 öğretmenimiz fuarda görevlendirildi. Bu yıl da hedefimiz öğrencilerin biraz daha katılımını artırmak. İnşallah Kudüs temalı olan Anadolu Kültür ve Kitap Fuarımız Milli Eğitim camiamıza ve ilimize hayırlar getirir” şeklinde konuştu.

Başkan Çakır: Kitap Fuarı Malatya için çok önemli bir fuar

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, Kitap Fuarının Malatya için önemli bir kültürel etkinlik olduğunu kaydederek “Kitap Fuarımız Türkiye’nin en önemli fuarlarımızdan bir tanesi. Alan, katılımcı, ziyaretçi itibariyle bakıldığında ve ziyaretçilerimizin son derece memnun olduğu çok önemli bir fuar. Malatya’da yapılacak Kitap Fuarı belki aylarca Türkiye’de konuşulacak. Kitap Fuarı kendinden söz ettiren çok önemli bir fuar. Valimize sağladıkları destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize, okullarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz bu fuarı Malatya olarak herkesin sahiplendiği bir fuar olarak görüyoruz. Biz eğer dünyayı öğreneceksek, siyaseti öğreneceksek, iyi yönetici olacaksak, iyi idareciler olacaksak ve hayatta başarılı olacaksak, iyi bir fert olacaksak mutlaka okumak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Vali Kaban: Kitap okumak çok keyifli bir şeydir. Hiçbir şey yerini tutamaz

Malatya Valisi Ali Kaban da, kitap okumanın önemine değinerek “Kitap yazının bulunmasıyla birlikte insanlığın hafızası kitaba geçmiştir. İlkyazı bulunduğundan, o dönemin firavunu Mısır’da, ‘Eyvah hafıza öldü’ demişti. Ondan önce bütün bilgi nesiller boyunca bir nesilden ötekine sürekli aktarılır ve hafızada tutulurdu. Ama kitaba geçince artık bütün insanlığın hafızası kitapta, yazının bulunulduğu günden itibaren söylenen söz bir yönden çok olumsuz bir şey ve hafıza gitti diyor. Bir başka açıdan düşünün bütün insanlığın hafızası kitaplardadır. Gençler, sizin hem bir şansınız hem de bir şansızlığınız var bir konuda. Bizim sizin yaşlarda olduğumuz dönemlerde kitap bulmak gerçekten güçtü. İkinci el kitapları bile büyük bir keyifle pazarlarda bulup okumaktan, ucuza elde etmekten büyük mutluluk duyardık. Ben kitap okuyabilmek için kütüphaneci kolu başkanı olmuştum, çünkü bütün kütüphanenin anahtarı bendeydi. Çok keyifli bir şeydir. O kitabın kokusu taze olması muhteşem bir şeydir. Hiçbir şey yerini tutamaz. Ama sizin bir şansınız daha var bugün elektronik ortamda milyonlarca kitap var. Kolaylıkla avuç içinden alıp bir kitabı okuyabilecek haldesiniz. Ama bu kadar çok şey olunca bu bir şansızlıktır insanoğlunun hiç okuyası gelmiyor. Güzel bir kelam-ı kibar vardır, derler ki, ‘insanı elbisesi ile karşılarlar, kafasının içindekilerle de uğurlar’. Çok güzel bir görüntü ile gittiğiniz bir yerden kafanızın içi boşsa kapıya kadar uğurlanarak gönderilmezsiniz. Bu kural hep geçerliydi. Bilgi saygınlığın bir yoludur” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere kumbara dağıtıldı.

Programa, Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Daire Başkanı İhsan Gencay, Malatya Büyükşehir Belediye Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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