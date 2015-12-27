İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Pediyatri Okulu” başladı. Pediyatri Okulu’nda eğitim süresince ilgili bilim dalında sık görülen durum ve hastalıklara güncel yaklaşımlar ve pratik uygulamalar ile ilgili dersler anlatılacak.



Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan açılış programına Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, öğretim üyeleri ve pediyatri asistanları katıldı.



Pediyatrik Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Tabel, yaptığı açılış konuşmasında, Pediyarik Nefroloji Bilim Dalının çalışmaları ile ilgili kısa bilgiler verdi ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Pediyatri Okulu’nda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarına, pediyatrinin alt dallarında deneyimi bulunan öğretim üyeleri tarafından bilgiler verilerek asistanlarımıza önemli katkılarda bulunulacağını söyledi.



“Mezuniyet Sonrası Eğitimi Desteklemek”



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mukadder Ayşe Selimoğlu : “Birçok tıp disiplini tarafından mezuniyet sonrası eğitimi desteklemek amacı ile periyodik olarak düzenlenen okul geleneğini ülkemizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında ilk kez başlatmak amacı ile Anabilim Dalımız bir “Pediyatri Okulu” düzenlemeye karar verdi. Amacımız yüksek maliyetler nedeniyle kongrelere katılamayan uzmanlık öğrencilerine düşük maliyetli ancak yüksek ve yoğun bilimsel içerikli bir eğitim sağlamaktır. Sınıf havasında ve interaktif katılımın daha yoğun olmasını beklediğimiz Pediyatri Okulu formatının faydalı olacağını düşünmekteyiz.”dedi.



“Projeyi Tescilleyeceğiz”



Projenin tescilleneceğini söyleyen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Yılda iki kez yapılan ve fakültede sınıfları olan tescilli bir proje olarak daha da kapsamlı bir şekilde devam etmesini sağlayacağız. Bu yıl çeyrek asrını tamamlayan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi artık olgunluk dönemini yaşamaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda önemli bilimsel başarılara imza atan bir fakülteyiz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı en düzenli eğitim veren anabilim dalımızdır. İki günden fazla sürecek olan Pediyari Okulu’na katılan tüm öğretim üyesi ve asistanlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.



“Amatör Ruhu Devam Ettirmeliyiz”



Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, “İçimizdeki bu amatör ruhu devam ettirmeliyiz.Geçen günlerde İngiltere’de düzenlenen Avrupa Üniversiteleri Birliği Toplantısına katıldım ve artık üniversitelerin sadece devletin desteğini alarak bilimsel çalışmalarını yapamayacaklarını ve ürettikleri önemli projelerle üniversitelerine sağlayacakları kaynaklarla yola devam etmeleri gerektiği üzerinde durulduğunu gördüm. Üniversiteler, ürettikleri projelerle para kazanabilen ve sadece oturdukları yerde devletin desteğini bekleyen üniversite konumundan çıkmaları gerekmektedir. Diğer önemli bir rol ise bulunduğu coğrafyanın problemlerini çözebilen ve toplumunun ihtiyacına cevap verebilen bilim, sağlık, sanat, ekonomi gibi etkenlerin yanı sıra ülkesinin iç ve dış politikalarına katkıda bulunabilen bir konumda olmasıdır” ifadelerini kullandı.

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