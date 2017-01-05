You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

Protesto Eyleminde Gözaltı

Protesto Eyleminde Gözaltı
  • 05.01.2017
  • 0

Malatya’da  açıklama ve oturma eylemi yapmak isteyen beş kişilik eylemci grup gözaltına alındı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen aralarında öğretmen, sağlık çalışanı ve onlara destek amaçlı bir kişi, Malatya Emeksiz üst kavşağında, “İşimi ve ekmeğimi geri istiyorum” diyerek ellerinde bulunan dövizlerle açıklama ve oturma eylemi yapmak istedi.

Polis, “Yaptığınız yasal değil, gereken izinleri Valilikten alın ve öyle eyleminizi gerçekleştirin” diyerek eylemci grubu uyardı. Grup üyeleri polisin uyarılarına karşılık eylemini sürdürüp, açıklama yapmak isteyince emniyet güçleri, E.C., Ö.K., C.G., Ö.A. ile onlara destek vermek için gelen C.U. isimli şahsı gözaltına aldı.

Polise bir süre direnen eylemciler daha sonra polis aracıyla emniyete götürüldü.

iha

Etiketler: / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."