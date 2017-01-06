You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

Protestoculara Bir Gözaltı Daha

Protestoculara Bir Gözaltı Daha
  • 06.01.2017
  • 0

Malatya’da görevlerinden ihraçlarını protesto için açıklama yapmak isteyen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişiden 3’ünün dünkü izinsiz eylemde de gözaltına alınan isimler olduğu öğrenildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve aralarında öğretmen, sağlık çalışanının da olduğu 4 kişi bugün yine Yüzüncü Yıl kavşağında eylem yaptı. Ellerinde dövizlerle ihraç edilmelerine tepki gösteren 4 eylemciye polis, izinsiz eylem yaptıkları gerekçesiyle dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Ancak uyarıyı dikkate almayan ve eyleme devam eden 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan Cengiz U., Erdoğan C. ve Özkan K.’nın dün de aynı yerde yapılan eylemde yer aldıkları ve polis tarafından gözaltına alındıktan sonra haklarında idari para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.

iha

Etiketler: / / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."