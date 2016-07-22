Provokasyonda Sınır Yok! İşte Bir Örnek..

Darbe girişiminin ardından, Alevi vatandaşların yoğunlukta olduğu Paşaköşkü Semti’nde bir grup ile vatandaşlar arasında yaşanan gerginlikle ilgili provokasyonların, “uluslararası” boyutu da ortaya çıktı.

Malatya Atatürk (Kışla) Caddesi’ndeki, Fetullah Gülen Grubu’na yakınlığı ile bilinen ancak kayyuma devredilmiş olan NT Kırtasiye Mağazası’na yönelik saldırının görüntüleri, Almanya’daki bir sosyal medya hesabından Paşaköşkü görüntüleri olarak duyuruldu.

Paşaköşkü’nde Cumartesi akşam bir grubun semt sakinlerine yönelik hareketlerine tepki nedeniyle meydana gelen, polisin müdahale ettiği olay ve kentten de bazı kişilerin darbe karşıtı gösteri yapan vatandaşları Paşaköşkü’ne yönlendirme çabalarıyla ortaya çıkan provokatif hareketlere, hem il yöneticileri, hem CHP, hem AKP, hem de MHP’li yöneticiler müdahale etmişler, gerginliğin önüne geçmişlerdi. Bazı sosyal medya hesaplarından da, asılsız haberlerle vatandaşlar kışkırtılmaya çalışılmıştı. CHP il yönetimi halkı kışkırtmaya çalışanları savcılığa şikayet etmişti. Gerginliğin ardından AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Alevi dernek ve vakıfları ziyaret ederek, yöneticileriyle görüşmüş, birlik ve beraberlik açıklamaları yapılırken, provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunulmuştu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTOĞRAFLAR: Söz konusu sosyal medya hesabı, Almanca orijinali ve Türkçe çevrisi