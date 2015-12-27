Psikoteknik Test Uyarısı

Ticari olarak yolcu ve yük taşımacılığı yapan sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporu almaları gerektiği bildirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Malatya Psikoteknik Kurum Müdürü Serdar Yıldız, 25.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Taşıma Yönetmenliği’ne göre, ticari ve yük taşımacılığı yapan sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporu almalarının zorunlu olduğunu kaydederek, “Sağlık raporunun yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir alınması zorunluluğu getirilmiştir. Buna aykırı hareket edenlere, yönetmelik uyarınca 5 ihtar ve 540 YTL para cezası

verilecektir. İhtarların toplamı 50’ye ulaştığında ve ihtarlar kaldırılmadığında ise sürücü ile firmanın yetki belgeleri iptal edilecektir” dedi.

Yıldız, test hakkında da bilgi vererek, “Ticari araç sürücülerine yönelik yapılan psikoteknik testlerde; zihinsel yetenek, muhakeme yeteneği, hız ve mesafe algılama, dikkat, geniş görüş alanı içerisinde uyarıcı fark etme, şekil almada süreklilik, konsantrasyon, görsel hafıza, psikomotor beceriler ve tepki hızları kontrolden geçiriliyor” ifadelerine yer verdi.

Sağlık belgesinin 01.01.2009 tarihine kadar alınması gerektiğini kaydeden Yıldız, “Karayolu trafik kazalarının meydana gelmesinde; başta insan, taşıt, yol ve çevresi olmak üzere birçok faktör etkilidir. Karayolu trafik kazalarının önlenmesi için söz konusu tedbirlerden biri de psikoteknik değerlendirmenin başarılı bir şekilde uygulanmasıdır. Ülkemiz karayolu trafik güvenliğinin beklentisi, psikoteknik değerlendirmenin vakit geçirilmeden gereği gibi uygulanmasıdır. Bu konuya, yetki belgesi sahiplerinin, sürücülerin ve yetkili makamların gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir” dedi.