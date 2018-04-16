PTT Arkasındaki Pansiyona Ateş Açıldı
Halep Caddesi’nde bulunan bir pansiyona silahla ateş açıldığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 02.45 sıralarında meydana geldi. Bir kişi tarafından, merkez PTT arkası Halep Caddesi’nde bulunan bir pansiyona silahla ateş edildi. Binaya isabet olduğu öğrenilirken, bir şüphelinin olay yeri yakınlarında polis tarafından yakalandığı bildirildi.
Öte yandan, merkez Temelli Pasajı’nda 01.00 sıralarında meydana gelen olayda bir kişiyi bıçakla yaralayarak kaçan şüphelinin de, polis ekiplerinin çalışması sonucu olaydan 1 saat sonra yakalandığı öğrenildi.
malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."