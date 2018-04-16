PTT Arkasındaki Pansiyona Ateş Açıldı

Halep Caddesi’nde bulunan bir pansiyona silahla ateş açıldığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 02.45 sıralarında meydana geldi. Bir kişi tarafından, merkez PTT arkası Halep Caddesi’nde bulunan bir pansiyona silahla ateş edildi. Binaya isabet olduğu öğrenilirken, bir şüphelinin olay yeri yakınlarında polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Öte yandan, merkez Temelli Pasajı’nda 01.00 sıralarında meydana gelen olayda bir kişiyi bıçakla yaralayarak kaçan şüphelinin de, polis ekiplerinin çalışması sonucu olaydan 1 saat sonra yakalandığı öğrenildi.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi