“PTT Esnafımıza Ayrıcalıklı İşlem Yapacak”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “PTT ile diğer bir çalışma var. PTT ortak pazar dışında birde kargo hizmetleri noktasında, pos ve diğer noktalarda da esnafımıza ayrıcalıklı işlem yapacaklar. Bunun da çalışmalarını yaptık. Bir lansman yapacağız, esnaf kardeşlerimize çok farklı bir avantaj sağlamış olacağız” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Meslek Eğitimini Geliştirme Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik iddialarına ilişkin, “Birilerinin değirmenine su taşımak muhalefet olmaması gerekir. Eğer siz bir belge veya iddiada bulunuyorsanız o iddiayı ispat etmek zorundasınız. Cumhurbaşkanımız açık açık ispat et diyor. Sen bir partinin genel başkanısın. Bir iddiada bulunuyorsan o iddiayı ispat etmek zorundasın. 30 milyar dolar mültecilere harcamadınız diyor. Hepsi ortada. Yalanla, dolanla, iftirayla siyaset olmaz. Bunların boş konuşmalarının ülke ekonomisine bir maliyeti var ve bu maliyeti de faiz yükselmesi, dolar yükselmesi olarak esnaf kardeşim ödüyor” şeklinde konuştu.

“Artık KOSGEB’de esnaflara yönelik, hizmet erbabına yönelik bölümü ayıralım, bir bakanlığa bunu verelim istiyoruz”

“Artık KOSGEB’de esnaflara yönelik, hizmet erbabına yönelik bölümü ayıralım, bir bakanlığa bunu verelim istiyoruz” diyen Tüfenkci, “KOSGEB üzerinden esnaflara verilen kredilerde problemler çıkıyor, alımında birçok şart getiriliyorlar çünkü oradaki bürokrat esnafı tanımıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da bu işe olumlu bakıyor. Sizler de desteklerseniz esnafımıza daha hızlı ulaşabileceğimiz bir finansman kaynağı ortaya koyabilir, burada yapacağımız çalışmalarla, modellemelerle daha farklı esnafımıza farklı destekler üretebiliriz. Önümüzdeki aylarda bunu da neticelendirmiş oluruz. Buna sizin onay vermeniz lazım” açıklamasında bulundu.

Bakan Tüfenkci, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak 2018’de Esnaf ve Sanatkarlar Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı (ESSEP) uygulamaya koymayı planladıklarını ve Esnaf Ahilik Sandığı’nın da esnaftan gelen erteleme talebiyle 2020’de yürürlüğe gireceğini anlattı.

2017 yılı içerisinde 210 bin 747 yeni iş yeri açıldığını ve farklı nedenlerle 87 bin iş yerinin kapatıldığı bildiren Tüfenkci, esnaf ve sanatkarların piyasa şartlarına karşı mutlaka korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Esnafımıza ayrıcalıklı işlem yapacaklar”

Bakan Tüfenkci, PTT ile esnaf ve sanatkarlar için yaptıkları iş birliklerine de değinerek şöyle konuştu:

“PTT ile diğer bir çalışma var. PTT ortak pazar dışında birde kargo hizmetleri noktasında, pos ve diğer noktalarda da esnafımıza ayrıcalıklı işlem yapacaklar. Bunun da çalışmalarını yaptık. Oradan da bir avantaj elde etmiş olacaksınız. Bir lansman yapacağız, esnaf kardeşlerimize çok farklı bir avantaj sağlamış olacağız.”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise esnaf ve sanatkarın ekonominin barometresi olduğunu belirterek, “Esnaf ve sanaktar olmadığında bir toplumda huzurun olması mümkün değil. Ülkemizde oynanan oyunun, ekonomik darbenin boyutlarının nereye getirildiğini herkes izliyor. Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. Esnaf ve sanatkar ülkesine bayrağına sahip çıkan bir kesim” diye konuştu.

Bağ-Kur’daki kesintinin kaldırılması konusunda esnafın şikayetleri olduğunu anlatan Palandöken, bu kesintinin kaldırılmasıyla her esnafın yılda en az 2 bin 500 lira gibi kazanım elde etmesi için önemli olduğunu bildirdi.

Palandöken 2 milyon esnaf ve sanatkarın istihdama katkısının önemini de anlattı.

Tüfenkci Malatya’ya gelecek

Bu arada, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 1 Aralık Cuma günü Malatya’ya gelecek.

Öğle saatlerinde gelecek olan bakan, saat 14.00’de THK Battalgazi Şubesi’nin açılışına katılacak, 16.00’da TSO’da Doğanşehir muhtarlarıyla toplantı yapacak, 17.30’da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Derneği’ni ziyaret edecek ve akşam Ankara’ya dönecek.

Ankara, iha- malatyahaber.com