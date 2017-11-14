PTT Önündeki Saldırıya 3 Gözaltı

PTT önündeki seyyar çay ocağının bulunduğu meydana ateş açılması ve 2 kişinin yaralanması olayının failleri olduğu gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Malatya’da gece yarısından sonra Merkez PTT önündeki meydanda bulunanlara pompalı tüfekle ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeğe de el koydu.

Olay, 14 Kasım Salı günü gece yarısından sonra saat 01.00 sularında merkez İnönü Caddesi PTT merkez binasının önünde meydana gelmişti. Gece saat 22.30 sularında seyyar olarak açılan çay ocağına gelen bir grubun, iddiaya göre burada bulunan müşteri olarak oturan “bayanları rahatsız etmeleri” nedeniyle, kendilerine müdahale eden seyyar çay ocağını işletenler ile kavga edip ayrıldı.

Bir süre sonra pompalı tüfekle alıp gelen 3 şüpheli, PTT binasının önünde açık alanda bulunan çay ocağına ateş açtılar. Burada oturmakta olan Şahin B. ile Volkan B. adlı şahıslar vücutlarına saçmaların isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Yaralılar, ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, saldırganlar ise gelmiş oldukları bir otomobil ile kaçtılar.

Olayda, PTT binasının duvarında iki noktaya saçma isabet etmesi nedeniyle de maddi hasar oluştu.

Asayiş Şubesi ekipleri, isimlerin tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sabah saat 05.00 sularında şüphelilerden birisi kullanmış oldukları Sivas plakalı otomobil ile Yeşiltepe-Seyran mahallesindeki evine gidince, burada yakalandı. Asayiş Şubesi ekipleri olaya karışan Z.D., H.K. ve B.T. adlı şüphelileri, olayda kullanılan pompalı tüfek ile birlikte gözaltına aldı.

Şüphelilerin Asayiş Şubesindeki soruşturmaları devam ediyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com