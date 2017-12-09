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Final

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Malatya Haber -

“Puanla Dönmek İstiyoruz”

“Puanla Dönmek İstiyoruz”
  • 09.12.2017
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  Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup takımlarından Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin ikinci haftasında Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor Takımını yenerek, sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

  Ligin ilk haftasında sahasında Diyarbekirspor ile 2-2 berabere kalan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin ikinci haftasında 10 Aralık Pazar günü 14.00’da Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor ile Mansur Yardımcı Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Sezona 1 puanla başlayan sarı siyahlılar, Adıyaman deplasmanından 3 puanla dönerek, ilk galibiyetini almak istiyor.

  Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün başkanı Doğan Çelebi, sezona 1 puanla başladıklarını anımsatarak, deplasmanda Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor’u yenip, seri yakalamak istediklerini ifade etti.

  Çelebi, takımın sezona iyi hazırlandığını belirterek, “Geçen sezondan buyana takımımız yeni sezona hazırlanıyor diyebiliriz. İyi bir ekibimiz var. Geçen sezon altyapıdan yetişen sporcularımızla bu sezon ligde mücadele ediyoruz. Bu sezonu en iyi şekilde geçirip, Play-Off’a kalmak istiyoruz” dedi.

  Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Pazar günü 14.00’da Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor ile Mansur Yardımcı Stadı’nda karşılaşacak. Mücadeleyi Nebi Almacı, Mustafa Boyraz, Alper Karalar hakem üçlüsü yönetecek.

Yeni Malatya Gazetesi

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