Putin 6 Yıl Daha İktidarda

Rusya’daki devlet başkanlığı seçiminin galibi yüzde 76,67 oyla Vladimir Putin oldu.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 99,75’i açılırken, 65 yaşındaki Putin, oyların yüzde 76,67’sini alarak 4’üncü kez devlet başkanlığı görevini üstlenecek.

Sekiz adayın katıldığı seçimde, Komünist Parti adayı Pavel Grudinin yüzde 11,76, Rusya Liberal Demokratik Partisi lideri Vladimir Jirinovskiy yüzde 5,66, Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinsky yüzde 1,04, Büyüme Partisi lideri Boris Titov yüzde 0,75, Rusya Halk Konseyi Partisi lideri Sergey Baburin yüzde 0,65, Rusya Komünistleri Partisi lideri Maksim Suraikin yüzde 0,68 ve Sivil İnisiyatif Partisi adayı Kseniya Sobçak yüzde 1,67 oy aldı.

Komisyondan yapılan açıklamada, seçimlere katılım oranının yüzde 67 olduğu ve Putin’e bir önceki seçimlere oranla 5,1 milyonluk artışla 54,4 milyon vatandaşın oy verdiği belirtilirken, bunun, Putin’in bugüne kadar aldığı en yüksek oy oranı olduğuna işaret edildi.

Putin 6 yıl daha iktidarda kalacak

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin’den bu yana, 18 yıllık iktidarıyla Rusya’nın en uzun süre görev yapan lideri olan Putin’in yeni 6 yıllık döneminde ekonomik ve sosyal reformlara eğilmesi bekleniyor.

İki kez art arda başkan seçilmesinin ardından, Rusya anayasasının iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012 yıllarında başbakanlık görevini üstlenen Putin, 2012’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6’sını alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Moskova, AA