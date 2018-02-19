Pütürge Belediyespor Play-Off’ta

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 3 grubun oynandığı sezonda A Grubunu lider tamamlayarak, şampiyon olan Pütürge Belediyespor, 1.Amatör Futbol Ligi’nde performansıyla alkış alıyor.

Pütürge Belediyespor, 2016-2017 sezonunda 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nden 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselme başarısını gösterdi.

Pütürge Belediyespor, geçtiğimiz sezon 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde Pütürge İlçe Stadı’nda Hekimhanspor 4-2 yenerek, 1.Amatöre yükselme başarısını göstermişti.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 12.hafta geride kalırken, Pütürge Belediyespor 10 galibiyet, 2’de beraberlik alarak 32 puan topladı. Yeşil beyazlılar, ligin sona ermesine 2 hafta kala Play-off’a adını yazdırmayı başardı.

BAL Ligi hedefiyle yola çıkan ve 2.Amatör sonrası 1.Amatör’de de ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Pütürge Belediyespor, ligin 13.haftasında sahasında Demirspor ile karşılaştıktan sonra 14.haftada Hekimhan Belediyesi Gençlik Spor ile oynayıp lig fikstürünü tamamlayacak, daha sonra play-off maçlarına katılacak.

Yeni Malatya Gazetesi