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Pütürge Belediyespor’un Haklı Başarısı

Pütürge Belediyespor’un Haklı Başarısı
  • 28.03.2018
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Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin şampiyonu Pütürge Belediyespor, iki sezon içerisinde ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini kazandı.

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olup, bu sezon Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde mücadele eden Pütürge Belediyespor, yer aldığı A Grubu’nda 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4’te beraberlik alarak 34 puan topladı ve grubunu namaglup lider tamamladı.

Grup’ta gösterdiği başarı sonrası Play-off grubunda mücadele eden Pütürge Belediyespor, ilk maçta Ataköyspor’u 4-0 mağlup eden Pütürge Belediyespor, finalde geçen sezonun şampiyonu Arguvan Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Pütürge Belediyespor, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 tamamlanan karşılaşmada Arguvan Belediyespor’u penaltı atışları sonucu 3-0 mağlup etti ve Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin şampiyonu oldu.

Sezonu namaglup şampiyon tamamlayan Pütürge Belediyespor, BAL Ligi için İnönü Üniversitesispor ile baraj maçı oynayacak.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com

 

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