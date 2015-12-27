Pütürge GKD’de Kongre

Malatya’nın Pütürge ilçesinde kurulu bulunan Girişimci Kadınlar Derneği’nin olağan genel kurulu yapılarak, başkanlığa Nursel Aktaş yeniden getirildi.

Dernek binasında gerçekleştirilen olağan genel kurula yaklaşık 200 üye katıldı. Genel kurulda, dernek yönetim kurulu şöyle oluştu:

“Başkan Nursel Aaktaş, Başkan Yardımcısı Zarif Aydoğan, Muhasip Aysun Taşkın, Sekreter Mukaddes Altun, üyeler Sadiye Eraslan, Sinem Gülhan, Dilek Karadağ, Zuhal Erkoç, Serpil Işık, Hatice Elmas, Arzu Teper, Sevim Alhan, Serpil Güvenç, Gönül Altun, Sevim Beşirik ve Hatice Karaca. ”

Başkan Nursel Aktaş, derneklerinin amacıyla ilgili yaptığı konuşmada, “İlçemizde kadınlara yönelik mesleki eğitimlerle destek verip ve kazanılmış mesleki bilgileri pratiğe döküp, üretmek, üretime katkıda bulunmaktır. Kadınları iş hayatına atılmalarını sağlayıp istihdam etmektir. Bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda, ilçemizde işsizliğin hat safhada olduğu, nüfusun hızla eridiği, göçün önlenemediği sorunlarına çare olmaktır. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak mücadelemizi var gücümüzle sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı.