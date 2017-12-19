Final

Final

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Malatya Haber -

Pütürge ve Doğanşehir Zirvede

Pütürge ve Doğanşehir Zirvede
  • 20.12.2017
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Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 4.hafta geride kalırken, A Grubu’nda Pütürge Belediyespor, B Grubu’nda ise Doğanşehir Belediyespor zirvede yer aldı.

A Grubu’nda 4 karşılaşmada 4 galibiyet alan Pütürge Belediyespor, 12 puanla liderliğini sürdürdü. Pütürge Belediyespor, 4 karşılaşmada 14 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Grup’ta 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Demirspor, 10 puanla ikinci sırada yer aldı. Grubun üçüncü sırasındaki 1966 Malatya Gençlikspor’un ise 9 puanı bulunuyor.

A Grubu’nda Hekimhan Belediyesi Gençlikspor, 8 puanla dördüncü sırada bulunuyor. 3’er puanlı takımlardan Battalgazi Belediyespor 5, Kale Gençlerbirliği ise 6.sırada yer aldı. 1 puanlı Sanayispor, haftayı 7.sırada tamamladı. 4 hafta sonunda henüz puanla tanışamayan Malatyaspor, grubun son sırasına demirledi.

B Grubu’nda 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Doğanşehir Belediyespor, puanını 10’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Doğanşehir Belediyespor, 4 haftada 14 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Grup’ta oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1’de beraberlik alan Arguvan Belediyespor, 7 puanla ikinci sırada yer aldı. 7’şer puanlı diğer takımlar Darendespor 3, Ataköyspor ise 4.sırada bulunuyor.

B Grubu’nda 1’er puanlı takımlardan Adafı Kartalspor 5, Orduzuspor ise 6.sırada yer alırken, grubun son sırasındaki Akçadağspor’un henüz puanı bulunmuyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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