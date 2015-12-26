Pütürge’de Huzur Toplantısı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde ilk kez Emniyet tarafından huzur toplantısı düzenlendi.

Pütürge ilçe Emniyet Amirliğinin Öğretmenevi’nde düzenlendiği huzur toplantısına yoğun ilgi gösterildi. Toplantıya Kaymakamı Mustafa Irmak, Belediye Başkanı Dr. Necdet Ayaydın, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kısakürek, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Levent Gençtürk, jandarma Bölük Komutanı ibrahim Kılınç ve çok sayıda esnafı ile muhtarlar katılhdı.

Kaymakam Irmak, böyle bir organizasyonun ilk olmasına rağmen katılımdan dolayı teşekkür etti.

Toplantıda ilçedeki sorunlar tartışıldı. Esnaflardan ve vatandaşlardan gelen şikayetler dinlendi.