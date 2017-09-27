Pütürge’de Yol Yapımı

Malatya’nın Pütürge İlçe merkezinde yol çalışmaları devam ediyor. İlçenin altyapı çalışmaları sona ererken, üstyapı çalışmaları için de ekipler çalışmaları sürdürüyor.

Malatya’nın Pütürge İlçesi’nde yol çalışmaları hızla devam ediyor. Ekipler bir süre önce başladıkları altyapı çalışmalarını tamamlarken üst yapı için ise kollar sıvandı. Şimdi gece gündüz hızlı bir şekilde üst yapı çalışmalarını devam ettiriyor.

Çalışmalar kapsamında dik olan yollara kilit taşı dökülürken yollar betonarme hale getiriliyor. Üst yapı çalışmaları çerçevesinde mahallelerdeki mezarlıklarda tel örgülerle kaplanıyor. Ayrıca köylerin grup yolları da ele alındı. Yollara genişleme serme sıkıştırma çalışmaları yapılıyor.

iha