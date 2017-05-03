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Malatya Haber -

Pütürge’ye Mobil Mezbahane

Pütürge’ye Mobil Mezbahane
  • 03.05.2017
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Sokak aralarında uygunsuz hayvan kesimlerinin önüne geçerek, modern ve hijyenik ortamlarda kesim yapılmasını sağlamak amacıyla her ilçeye bir mezbahane projesi hazırlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu projesini ilçelerde bir bir hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından daha önce Doğanşehir ve Darende ilçelerinde yapılarak hizmete sunulan betonarme bezbahanelerden sonra şimdi de Pütürge ilçesinde Mobil Mezbahane yapılıyor.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, ilk olarak Pütürge ilçesinde yapılacak olan Mobil Kesim Ünitesi’nde aynı anda 8 büyükbaş veya 24 küçükbaş hayvanın kesimi aynı anda yapılabilecek.

Mezbahane ihalesinde; mobil mezbahane kurulumunun yanı sıra iç ekipmanlarının da alımı ve kurulumu yer alıyor. İhalenin onaylanmasının ardından kısa sürede mezbahanenin kurularak, hizmete girmesi planlanıyor.

Mobil Kesim Ünitesi’nin mezbahanesi bulunmayan diğer ilçelerde de yapılmasının planlandığı kaydedildi.

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Yorumlar
  1. ismail dedi ki:
    3 Mayıs 2017, 19:29

    bunu yapmalarına gerek yok zaten burda hayvan kesmiyorlar bilmem anlatabildimmi

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