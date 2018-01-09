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Malatya Haber -

Pütürge’ye Terminal Yapılacak

Pütürge’ye Terminal Yapılacak
  • 09.01.2018
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanındaki yatırım ve hizmetlerine devam ediyor.

Kırsal ilçelerde vatandaşların şehir merkezi ile kırsal mahallelere daha kontrollü, rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için terminal yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda Pütürge ilçesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından Terminal Binası Projesi hazırlandı.

İlçe merkezinde Kazancılar Caddesi üzerinde Söğüt Gevheri civarında 8.800 m2’lik alan üzerine yapılması planlanan Terminal Binası projesinin toplam inşaat alanı ise 1766 m2.

Firmalar için 10 büro

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı Etüt Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, 2 bodrum ve 1 giriş kattan oluşuyor.

743 m2 oturum alanı bulunan proje içerisinde; 5’i otobüs, 5’i minibüs firmaları olmak üzere toplam 10 adet 45 m2 büyüklüğünde büro, 140 m2 büyüklüğünde genel bekleme salonu, bayanlar için 36 m2 salon, 52 m2 büyüklüğünde 4 adet dükkân, 218 m2 lokanta, 133 m2 giriş holü ile 24 m2 idari birim bulunuyor.

n, 52 m2 büyüklüğünde 4 adet dükkân, 218 m2 lokanta, 133 m2 giriş holü ile 24 m2 idari birim bulunuyor.

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Yorumlar
  1. Öz malatyalı dedi ki:
    10 Ocak 2018, 18:17

    Çalık,çakır sizlere soruyorum
    Sancaktar mezarlığının arkasına yaptığınız elazığ garajı ne oldu, bir şirketle baş edemediniz.adamlara resmen özel garaj yaptınız
    Yine durduramadınız,şimdi gitmişler yeni köy garajına ve hatta orayı bile beğenmeyip dolmuşlarını maştiye sokmak istiyorlar
    yapılan garajın bir maliyetini öğrenin gidin bakın nasıl bir garaj yapılmış,ve bu garaja iş yapmak umuduyla hangi vaadlerle hangi esnaflar getirildi
    Durum şimdi ne , o şirket yeni köy garajına taşındı,çevresinde iş yeri açan esnaflar siftahsız dükkan kapatıyor,ve tamamen kapamak durumuna gelmiş,varandaşın cebinden çıkan vergiyle yapılan yeni garaj atıl durumda bomboş,şimdide burayı yıkalımmı,yok sosyete pazarımı yapalım mı diye tartışıyorlar size birşey diyeyimmi çalıkta,çakırda ekibide gitmeli,yanlış yatırımlar ile vatandaşı mağdur etmeyi bırakmalılar ben artık cimer ve bimere de inanmıyorum yazıyorum yazıyorum cevap bile yok

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  2. nazim ilhan dedi ki:
    10 Ocak 2018, 12:52

    tren ulaşımı yapılsa daha iyi olur sayın çalık kalıcı eser bırakın 15 yılın ardında saygılar dilerim

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  3. Hasan dedi ki:
    9 Ocak 2018, 23:15

    Bu kadar kaba ve çirkin bir bina niye yapılıyor .
    Kışı yoğun gecen bir ilçede sundurma olmayan otogar nasıl olur.
    Alla aşkına kimse fantezi peşinde koşmasın yapılacaksa ciddi aklı başında adam gibi bir otogar binası yapın.
    Pütürge resimde ki gibi düzlük bir alanda ise neden böyle daracık bir alanda yapıyorsunuz yok değilse o zaman gerçekçi olun projede bile aldatmaca yapıyorsunuz

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    1. Pütürgeli dedi ki:
      10 Ocak 2018, 07:11

      Arkadasim puturgeyi bilmeyen tanimayan adami baskan yaparsan boyle olur

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  4. Pütürgeli dedi ki:
    9 Ocak 2018, 19:00

    Sayin polat ve çakır ilceyi duzelttin 2014 oncesi guzelim memleket rezil oldu yolda sozde asfalt yapilmis ama adi asfalt yollari yapilmayan yerler var onlari gorun sular icilmiyo onu yapin terminal lazim degil

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  5. HAS dedi ki:
    9 Ocak 2018, 17:59

    Boşuna para harcanacak

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