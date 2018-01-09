Pütürge’ye Terminal Yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanındaki yatırım ve hizmetlerine devam ediyor.

Kırsal ilçelerde vatandaşların şehir merkezi ile kırsal mahallelere daha kontrollü, rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için terminal yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda Pütürge ilçesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından Terminal Binası Projesi hazırlandı.

İlçe merkezinde Kazancılar Caddesi üzerinde Söğüt Gevheri civarında 8.800 m2’lik alan üzerine yapılması planlanan Terminal Binası projesinin toplam inşaat alanı ise 1766 m2.

Firmalar için 10 büro

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı Etüt Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, 2 bodrum ve 1 giriş kattan oluşuyor.

743 m2 oturum alanı bulunan proje içerisinde; 5’i otobüs, 5’i minibüs firmaları olmak üzere toplam 10 adet 45 m2 büyüklüğünde büro, 140 m2 büyüklüğünde genel bekleme salonu, bayanlar için 36 m2 salon, 52 m2 büyüklüğünde 4 adet dükkân, 218 m2 lokanta, 133 m2 giriş holü ile 24 m2 idari birim bulunuyor.

n, 52 m2 büyüklüğünde 4 adet dükkân, 218 m2 lokanta, 133 m2 giriş holü ile 24 m2 idari birim bulunuyor.

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