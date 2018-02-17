“PYD/PKK Zulüm Yapıyor”

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilerden Halid Muhammed, Esed rejimi gibi terör örgütü PYD/PKK’dan da zulüm gördüklerini söyledi.

Eşi ve çocuklarıyla Malatya’daki Beydağı Konaklama Tesisi’nde yaşamını sürdüren Muhammed, yaşadığı acıları unutarak ailesine yeni bir hayat kurmayı hedefliyor.

Yıllarca hem Esed rejimi hem de terör örgütlerinden zulüm gören Muhammed, Türkiye’nin gösterdiği şefkati asla unutmayacağını ve yapılan iyiliklerin karşılığını ödeyemeyeceklerini her cümlesinde ifade ediyor.

AA muhabirine, Esed rejiminin kendilerine çok sıkıntı çıkardığını ve zulmettiğini anlatan Muhammed, evlerinin yıkıldığını ve uzun süre sokaklarda kaldıklarını söyledi.

Terör örgütleri ve rejim yüzünden ellerinde ve avuçlarındaki her şeyi kaybettiklerini dile getiren Muhammed, “Bütün evlerimiz yıkıldı, oradaki terör ve zulümden dolayı. Özellikle Esed rejiminden dolayı buraya geldik. DEAŞ, PYD/PKK da Esed rejimi gibi aynı zulmü bize yapıyor.” dedi.

Suriye’nin çeşitli kentlerinde yaşayan yakınları, akrabalarıyla telefonda görüştüğünü anlatan Muhammed, yakınları ve yurttaşları için endişe duyduğunu ifade etti.

Muhammed, terör örgütü PYD/PKK’nın çocukları da kullandığını ifade ederek, “Şu an özellikle Suriye’de yaşayan akrabalarımızdan duyuyoruz PKK’nın küçük çocukları kullandığını, zulüm yaptıklarını. Bizler Türkiye’den memnunuz, onlardan destek alarak huzur bulmaya çalışıyoruz. Suriye’deki yakınlarımız, akrabalarımız da Türk askerlerini destekliyor. Bizler için orayı terörden arındırıyorlar.” diye konuştu.

– “Bu iyilikleri hiç unutmayacağız”

Suriye’den ayrılırken yanlarında sadece üstlerindeki elbiselerinin olduğuna değinen Muhammed, Türkiye’nin her dertlerine ortak olduğunu ve her türlü desteği sağladığını kaydetti.

Halid Muhammed, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkına şükran borçlu olduklarını vurgulayarak, Zeytin Dalı Harekatı’nı en çok da kendilerinin desteklediğini söyledi.

Türkiye’nin Afrin’i teröristlerden temizlemek için uğraştığına dikkati çeken Muhammed, “Huzurumuz ve güvenimiz için oradalar, mazlumların yanındalar. Hepimiz Müslümanız, hepimiz Türk askerinden yanayız. Türkiye’nin yaptığı operasyonu, bu iyiliği hiç unutmayacağız. Biz şu an Türk askerinin terörü zerresine kadar temizlemesinden yanındayız. Ülkemizin, zulüm gösteren hem Esed hem de PYD/PKK’dan temizlemesini diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA