TFF 1. Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor, 33’ncü haftada sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak adını Süper Lig’e yazdırırken, maçın bitiş düdüğüyle beraber İnönü Stadı sarı kırmızı renklere bürünürken, taraftarların astığı bir pankart herkesi duygulandırdı.

Yıl 2006, deplasmanda Gaziantepspor’a 1-0 yenilen Malatyaspor küme Süper Lig’den düştü. Malatyalı taraftarların gözyaşları sel olurken, yanlarında Malatya’nın ‘Mevlüt Babası’ rahmetli Mevlüt Aslanoğlu vardı.

Rahmetli Aslanoğlu hem yaşanan olaylara müdahale etti hem de taraftarların gözyaşlarına ortak oldu. Kimi zaman kayısı kasası taşıyan, kimi zamansa harç karan Aslanoğlu, her dönemde Malatyaspor’un yanında oldu. Gaziantep’te takımın küme düşüşüne en çok ağlayanlardandı. Hem gözyaşı döktü hem de ağlayan taraftarları teselli etti. O kare yıllarca Malatyalıların hafızalarından silinmedi. Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor maçında tribüne asılan o pankart ise vefanın İstanbul’da bir semt adı olmadığını bir kez daha gösterdi.

16 Mayıs 2014’te hayatını kaybeden 22 ve 23. dönem Malatya, 24. dönem İstanbul milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkışında unutulmadı. Taraftarlar, Maraton tribününe üzerinde rahmetli Aslanoğlu’nun Malatyaspor şapkasıyla çektirdiği fotoğrafın bulunduğu, “Rahat uyu Mevlüt baba evlatların şampiyon oldu” pankartını astı.

Derebeyleri taraftar grubunun vefası herkesi duygulandırırken, oğlu Erdem Aslanoğlu, “Siz hiç babanızı ağlarken gördünüz mü? Ben gördüm.. Memleketi, sevdası için ağlıyordu! Kazanılan şampiyonluğun benim için ayrı bir önemi vardı. 11 sene önce Malatyaspor küme düştüğünde, rahmetli babamın Gaziantep’te sahanın ortasındaki gözyaşlarını ölsem unutmam.. Maç sonunda “Keşke yanımızda olsaydı” diye geçirdim içimden. Orada olmalıydı, bu kez de mutluluktan ağlardı, eminim. Malatyaspor’umuzun vefakar taraftar grubu Derebeyleri, rahmetli babamı ölüm yıldönümünde unutmadı ve şampiyonluk maçında açtıkları pankartla O’nu bir kez daha hatırladı.

Teşekkürler Derebeyleri, teşekkürler Malatyaspor’un büyük taraftarı. İnanıyorum ki “Mevlüt Baba” da olduğu yerden sizi izliyor ve her zamanki gibi gurur duyuyor” mesajını paylaştı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi