“Rahmetle Anıyoruz”

Özal ve Hamido’nun ölüm yıldönümleri dolayısıyla siyasiler ve yerel yöneticiler birer mesaj yayınladılar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 8’inci Cumhurbaşkanı, eski Başbakanlardan hemşehrimiz Turgut Özal’ın vefatının 25’inci, Malatya Belediye Başkanı iken bombalı bir suikast sonucu gelini ve 2 torunu ile birlikte katledilen Hamit Fendoğlu da (Hamido) katletilmesinin 40’ıncı yıldönümü dolayısıyla anılırken, siyasiler ve yerel yöneticiler birer mesaj yayınladılar.

17 NİSAN’DA YAŞAMLARINI YİTİRDİLER..

8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 17 Nisan 1993’de, Çankaya’daki Cumhurbaşkanlığı köşkünde geçirdiği bir rahatsızlık sonucu komaya girmiş, kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Özal’ın cenazesi, İstanbul’da toprağa verilmişti.

1977 yerel seçimlerinde Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin desteğiyle Malatya’dan bağımsız Belediye Başkanı seçilen Hamit Fendoğlu ise, 17 Nisan 1978’de adına gönderilen bir paketi Kanalboyu’ndaki evinde açarken, paketteki bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayda, Fendoğlu’nun gelini ve 2 torunu da katledilmişlerdi. Fendoğlu ve 3 yakını, merkez Bulgurlu Mahallesi’nde toprağa verilmişlerdi.

MESAJLAR..

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

“Turgut Özal ülkesinin ve milletinin menfaatini daima üstün tutmuş hem Türkiye hem de Malatya için önemli hizmetlere imza atmış büyük bir aksiyon ve dava adamıdır. Malatya’mızın içinden çıkmış milletimizin yetiştirdiği seçkin devlet adamlarından ve siyasetçilerden biri olarak, ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasındaki katkılarıyla, değerli hizmetleriyle her zaman saygıyla yâd edilecektir. Türkiye’ye çağ atlatan ekonomik ve siyasal kalkınma hamlelerini gerçekleştiren, demokrasinin gelişmesinde önemli rol oynayan merhum Özal, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir.

Milletin adamı ve hür teşebbüsün öncüsü olan ve değeri her geçen gün anlaşılan hemşehrimiz Turgut Özal’ı özlemle anıyorum.

Bu vesileyle; Merhum 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a vefatının 25. yıl dönümünde Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum.”

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“Malatya tarih boyunca önemli devlet adamı yetiştirmiş bir ilimizdir. Yakın tarihimizde Malatya’mızın yetiştirdiği ve milletin içerisinden çıkmış önemli siyaset ve dava adamlarından birisi de merhum Hamit Fendoğlu’dur. Siyasi tarihimize geçen ismiyle Hamido 1978 yılının 17 Nisan günü kendisine gönderilen kutuyu açması sonucu bombanın patlamasıyla kendisi, iki torunu ve gelini şehit düştü. Anadolu’nun tam kalbine gönderilen bomba ile kadim coğrafyaya kan ve şiddet tohumları yayılmak istendi. Huzurun, kardeşliğin ve barışın şehri Malatya’nın kardeşliğine halel getirmek amacıyla, ülkede bir kaos ortamı oluşturmak isteyenler böylesi menfur bir saldırıyı gerçekleştirdiler. Malatya 80 darbesine giden yolu iki yıl öncesinden en acı tecrübelerle yaşadı. Mesele Hamido meselesi değildi. Mesele Anadolu’ya fitne ateşini sokarak huzur ve kardeşliğimize zarar vermekti. Herkes şunu bilmelidir ki Malatya kardeşlik şehridir. Malatya huzurun ve barışın sembolüdür. Malatya güzellikler şehridir ve ebediyen de böyle kalacaktır.

Kendisini Malatya’ya ve milletine adamış Hamit Fendoğlu bir değerdir. Nam-ı diyar Hamido, anti demokratik zihniyetin baskıları karşısında gözü kara cesareti ve vakarıyla ve yiğitliği ile daima minnetle anılacaktır. Yaşamış olduğu sürece içerisinde şehrine ve ülkesine hizmet eden Hamit Fendoğlu’nun mirası bugün de kalbimizde yaşayacaktır.

Bu vesileyle; Malatya eski Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nu, vefatlarının yıl dönümü vesilesiyle rahmet ve minnetle anıyorum. Değerli ailelerine, Malatyalı hemşehrilerime ve milletimize başsağlığı diliyorum.”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık

“Türkiye’ye dünyanın kapılarını aralayan, fikir ve vizyonuyla modern Türkiye’nin temelini atan hemşehrimiz 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal, Türk Siyaseti’ne yenilik kazandırmış önemli siyaset adamlarından biridir.

Ülkemizin büyümesi, gelişmesi adına gösterdiği çabayla Türkiye bugün O’nun attığı temeller üzerinde geleceğini sağlam bir şekilde çizmektedir. Milletimizin gönlünde taht kuran 8. Cumhurbaşkanımız, Malatya’mızın bir değeri olarak, aynı zamanda bölge halklarına bir rehber olmuş, siyasi misyonuyla şehrimizin, Türkiye’mizin gurur kaynağı olmuştur. Dün olduğu gibi bugünde Türk Siyaseti’ne rehber olmaya devam eden Merhum Turgut Özal’ı vefatının 25.yılında saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.

Bugün aynı zamanda kıymetli Malatya’mızın eski belediye başkanlarından, milletvekillerimizden Hamit Fendoğlu’nun da vefatının 40. yıldönümüdür. Kırk yıl önce menfur bir saldırı sonucunda vefat eden Fendoğlu, gerek Malatya gerek Türk Siyaseti’ne damga vurmuş; yiğitliği, metliği ile her zaman hemşehrilerimizin, milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Hamido, ülkemizin huzur ve sükunetini bozmak isteyenlere karşı cesur, haklı ve kahramanca duruşu ile daima minnetle anılacaktır. Hamit Fendoğlu’nun vefatının 40. Yıl dönümünde kendisini saygı, rahmetle anıyorum.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıldönümlerinde yazılı bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 17 Nisan tarihinin hem Malatya hem de Türkiye tarihinde önemli bir gün olduğunu belirterek, 17 Nisan tarihinde hem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefat ettiğini hem de Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ile gelini ve iki torununun katledildiğini belirtti.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Turgut Özal’ın özgün düşünceleri ve vizyonu ile Türkiye siyasetinde sosyal yaşamında ve ekonomisinde iz bırakan işlere imza attığını kaydederek, “8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Malatyalılık kimliğini her platformda ortaya koyan ve bununla gurur duyduğunu ifade eden bir siyasetçiydi. Farklı siyasi anlayışı ve dünya görüşüyle hem Türkiye hem de Malatya için önemli hizmetlere imza atan, her Malatyalı için önemli bir değer olan Turgut Özal’ı saygıyla anıyorum” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mesajının devamında, 17 Nisan 1978 tarihinde Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu, evine gönderilen bombalı bir paketin patlatılması sonucu gelini ve 2 torunu ile birlikte katledildiğini hatırlatarak, Hamido ve ailesinin katledilmesinin ardından dört gün süren ve ‘Malatya Olayları’ olarak anılan şiddet olayları sonucunda 4’ü Hamido ve ailesi olmak üzere toplam 8 kişi ölmüş, 20’si ağır, 100 kişi yaralanmış, 100’ü tamamen olmak üzere, toplam 960 işyeri ve konut yakılıp, yıkılmıştır. Olayların Malatya’ya maddi faturasının 100 Milyon TL civarında olduğu belirtilmektedir” dedi. Ağbaba açıklamasının devamında “12 Eylül’e giden yolun yapı taşlarından, darbenin hazırlayıcı olaylarından olan Hamido’nun öldürülmesi ve ardından başlatılan Malatya Olayları, toplumsal kaos yaratmak isteyenlerin hedeflerine ulaşmasında etkili olmuştur. Darbelerle hesaplaşacağız diye iktidara gelenlerin Hamido suikastının ve Malatya olayları araştırılması ve aydınlatılması için yıllardır bir adım atmamaları düşündürücüdür” ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba mesajının sonunda “ Bu vesileyle, Hamit Fendoğlu ve Malatya Olaylarında hayatlarını kaybedenler ile 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve bombalı bir suikast sonucu hayatını kaybeden eski Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıldönümleri dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı hemşerimiz merhum Turgut Özal’ın 25. Ölüm yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda;

“Malatya’mız ve Malatyalılar 25 yıl önce kaybettiğimiz 8. Cumhurbaşkanı hemşerimiz merhum Turgut Özal ile her zaman onur ve gurur duymuş, O’nun başlatmış olduğu değişim sürecini aynı hızla devam ettirmiştir.

Turgut Özal bu topraklarda doğup-büyüyen, Türkiye’de standartları değiştiren, milletimizin yetiştirdiği değerli bir lider, siyaset ve devlet adamıydı. Merhum Özal, Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması için büyük hamlelere imza atmıştır. Şahsiyeti, fikirleri, idealleri, başarıları ve Türkiye’nin önünü açan hizmetleriyle Türk siyasi hayatına damgasını vuran Özal, başta Malatyalılar olmak üzere milletimizin engin sevgisine mazhar olmuştur.

Halkımız, ülkesine ve milletine hizmet eden Turgut Özal’ı daima rahmetle anacak ve asla unutmayacaktır. Hemşerisi olmakla gurur duyduğumuz 8. Cumhurbaşkanı, hemşerimiz merhum Turgut Özal’ı ölümünün 25. yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum.” dedi.

…

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Belediyesi eski Başkanlarından ve Malatya eski Milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nun da şehadetinin 40. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda da;

“Ülkemizde Siyasi istikrarsızlık ve iç karışıklık için dün olduğu gibi bugün de bazı şer odakları haince ve alçakça terör eylemleri yapmaktadır. Bu kapsamda birçok vatan evladı şehit olmuştur. Bunlardan biri de dönemin Malatya Belediye Başkanı merhum Hamit Fendoğlu’dur. Her zaman olduğu gibi bugün de milletimiz; birlik, beraberlik ve kardeşlik değerlerini ön plana çıkararak, bu şer odaklarına asla müsaade etmeyecektir.

Halkımızın kalbinde müstesna bir yer edinen eski Belediye Başkanımız Hamit Fendoğlu’nu ve olayda hayatını kaybeden yakınlarını rahmetle anıyor, haince yapılan saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz.” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 25. ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, merhum Özal’ın Türkiye’yi dünya ülkeleri ile bütünleştiren bir lider olduğunu ifade etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının 25. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Bu gün bir Malatyalı olarak hepimizin onur ve gurur duyduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın vefatının 25. yıldönümüdür. Merhum Özal, Türkiye’yi dünya ülkeleri ile bütünleştiren, yenidünya düzeni içerisinde yerini almasını sağlayan özellikli bir liderdi. Merhum Özal döneminde ülkemizi bir uçtan bir uca her alanda saran hizmet ağı, Türkiye’ye hizmette çağ atlatmıştır. Hizmetleriyle milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan merhum Özal’ın fikir ve düşünceleri, Türk siyasetine kazandırdığı yeni vizyon herkese ışık olmuştur. Her yönüyle farklı bir lider olan Merhum Turgut Özal’ı vefatının 25. yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nun vefatının 40. yıldönümü dolayısıyla da bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan mesajında, “Bugün aynı zamanda Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nun vefatının 40. yıldönümüdür. Bundan 40 yıl önce gelini ve iki torunu ile birlikte bombalı bir saldırı sonucu vefat eden merhum Hamit Fendoğlu, Türk siyasetine mertliği ile damgasını vurmuş bir siyasetçiydi. Merhum Hamit Fendoğlu’nu vefatının 40. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 25 yıl önce aramızdan ayrılan 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 40 yıl önce evine gönderilen bombalı paketle hayatını kaybeden Malatya eski Milletvekillerinden ve Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Polat mesajında “Memleketini, vatanını ve bayrağını seven, insanlara değer veren, Malatya’lı olmalarından her zaman onur ve gurur duyduğumuz iki değerli şahsiyeti ölüm yıldönümlerinde saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

8. Cumhurbaşkanı Rahmetli Turgut Özal’ın Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi ve Dünya ile entegre olması adına ciddi adımlar atan önemli bir lider olduğunu vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Hemşerimiz olmasından her zaman onur ve gurur duyduğumuz rahmetli Turgut Özal, 1980 darbesinde ciddi yaralar alan, kendi içine kapanıp zor günler geçiren ülkemizin ayağa kalkması, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda yeniden canlanması için büyük adımlar atan önemli bir devlet adamıydı. Rahmetli Turgut Özal, ekonomik ve siyasi engelleri ortadan kaldırıp, dar kalıplara sokulup kendi kaderine terk edilmek istenen Türkiye’nin çehresini değiştirecek değişim ve dönüşüme öncülük ederek, aziz milletimizin gönlünde taht kurmuştur.

Rahmetli Özal’ın en büyük hayali dünyayla rekabet edebilen, kendi kararlarını alıp uygulayan, güçlü iç dinamikleri sayesinde bütün alanlarda gelişim kat eden bir güçlü ve büyük bir Türkiye idi. 25 yıl önce kaybettiğimiz Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın özgür ve sivil bir değişim ışığında “Büyük Türkiye” hayallerini gerçekleştirmek bu millete inşallah nasip olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Rahmetli Turgut Özal’ın Türkiye için belirlediği hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.

Ülkemizin gelişmesi, büyümesi, herkesin özgürce yaşayacağı modern ve çağdaş bir vizyon için büyük çaba harcayan 8.Cumhurbaşkanı Hemşerimiz Rahmetli Turgut Özal’ı ölümünün 25 nci yılında rahmet ve saygıyla anıyor, başta ailesi olmak üzere Milletimize ve Malatyalılara başsağlığı diliyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 17 Nisan 1978 yılında evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonrasında gelini ve iki torunuyla hayatını kaybeden Malatya’nın Eski Belediye Başkanlarından ve bir dönem Milletvekilliği yapan Rahmetli Hamit Fendoğlu anısına yayımladığı mesajında ise “Rahmetli Hamit Fendoğlu, Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı döneminde ülkesi ve şehri için gayret etmiş, kimseden korkmadan yolunda yürümüş cesaretli bir Malatyalıydı.

1980 Darbesi öncesinde Türkiye’nin ekonomik ve siyasi alanlarda gerilemesi ve akabinde karanlığa gömülmesini isteyen iç ve dış mihrakların yarattığı kaos ortamında memleketinin geleceği için korkmadan ve çekinmeden görevini sürdüren Hamit Fendoğlu, evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonrasında gelini ve iki torunuyla hayata kaybetmesinin acısı hala yüreğimizdedir. Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı döneminde ülke ve millet uğrunda çalışmış, cesaretli ve cesur kişiliğiyle milletin gönlünde yer edinmiş Rahmetli Hamit Fendoğlu ile gelini ve iki torununu 40 ncı ölüm yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum.”dedi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com