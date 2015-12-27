Rakip Var, Malatyaspor Yok!

Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Malatyaspor, kendi sahasında Lüleburgazspor ile oynaması gereken karşılaşmaya çıkmadı.

Geçtiğimiz hafta 72 Batmanspor ile deplasmanda oynaması gereken karşılaşmaya maddi sıkıntılar nedeniyle çıkmayan Malatyaspor, yönetimin aldığı karar gereği sahasında oynayacağı Lüleburgazspor karşılaşmasına da çıkmadı. Maç saatine kadar bekleyen karşılaşmanın hakemi Şerif Bayram, Sarı-kırmızılı takımın maça çıkmaması üzerine, karşılaşmayı tatil etti.

Bu sırada boş sahayı değerlendiren Lüleburgaz takımı antrenman yaptı. Yarım saat antrenman yapan Lüleburgazspor, daha sonra stattan ayrıldı.

Lüleburgazspor Teknik Direktörü Ahmet Ertem, kendilerine Malatyaspor’un sahaya çıkmayacağının bildirilmediğini, bu nedenle maç için Cumartesi günü Malatya’ya geldiklerini söyledi.

FOTO: İnönü Stadı’na çıkan Lüleburgazsporlu futbolcular, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için kısa bir antrenman yaptılar. (Mehmet GÖRESİYE)