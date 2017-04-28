Rakipleri Kazanan EYMS Göztepe ile Oynuyor

TFF 1. Lig lideri Evkur Yeni Malatyaspor, bugün zirve için mücadele eden rakiplerinden Göztepe ile İnönü Stadı’nda karşı karşıya gelecek. EYMS’nin, şampiyonluk yolundaki rakipleri Sivasspor ile Eskişehirspor’un Cuma günü oynadıkları karşılaşmaları 3’er puanla kapatarak, liderle aralarındaki puan farkını maç fazlasıyla 2’ye indirmeleri nedeniyle, avantajını sürdürebilmesi için bugünkü karşılaşmadan 3 puanla çıkması gerekiyor.

MAÇ SAAT 15.30’DA BAŞLAYACAK..

Ligin 30’uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe bugün 15.30’da Malatya İnönü Stadı’nda karşı karşıya gelecek. 54 puanla zirvede yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, taraftarlarının da desteğiyle zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, avantajını korumak ve kalan haftalara daha rahat bir şekilde girmek istiyor. Ligde aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkat çeken İzmir ekibi Göztepe ise liderden puan alarak, Play-Off potasındaki yerini sağlamlaştırmak ve zirveyle arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4’ünü Göztepe, 1’ini Evkur Yeni Malatyaspor kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

TFF 1. Lig’de üst üste aldığı iyi sonuçlarla zirvedeki yerini sağlamlaştıran ve rakiplerine fark atan Evkur Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 3 haftalık bölümde bir düşüş yaşadı.

Ligde geçtiğimiz hafta sahasında Adana Demirspor’u 3-2 yenerek rahat bir nefes alan Göztepe, deplasmanda 5 haftadır galibiyeti unuttu. Sarı kırmızılılar, ligde son 5 deplasman maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

İki takım için üç puanın değerli olduğu karşılaşma 15.30’da başlayacak. Zorlu mücadeleyi İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Esat Sancaktar ile Bursa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Hakan Yemişken yapacak. Hatay Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Özkan Çeliker ise karşılaşmaya dördüncü hakem olarak görev alacak.

Karşılaşma TRT Spor ve TRT Kürdi’den naklen yayınlanacak.

SİVAS VE ESKİŞEHİR GALİP..

EYMS’nin şampiyonluktaki rakipleri Eskişehirspor ve Sivasspor, 30’uncu hafta maçlarını Cuma günü oynadılar ve rakiplerini yenerek 3’er puanla haftayı kapattılar.

Ligde, Cuma günü oynanan maçların skorları ile Cumartesi ve Pazar günkü maçların programı şöyle:

TFF 1. Lig’de son puan sıralaması şöyle gerçekleşti:

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi