Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

11 ayın sultanı Ramazan’ın başlaması ile birlikte Malatya’da da geleneksel hale gelen Ramazan Geceleri Cumartesi günü başlıyor.

Akın: Ramazan rahmet ve bereket ayıdır

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın; “Allah’a hamdolsun yine bir Ramazan ayına kavuşmuş durumdayız. İnşallah Ramazan ayı ülkemiz, milletimiz ve Malatya’mız için hayırlı bir ay olur. Tabii bildiğiniz gibi Ramazan ayı rahmet ayı, bereket ayı özellikle gündüzleri oruç, geceleri teravih namazı ve ibadetleriyle geçen bir aydır” dedi.

Akın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş olarak, özellikle bu ayın manevi iklimine uygun olarak yıllardır bir takım etkinlikler yapmaktayız. İnşallah bu yılda Ramazan ruhunu gece ve gündüz yaşamak ve yaşatmak noktasında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Malatya’da Ramazan Geceleri ve aynı zamanda da Malatya’da Ramazan Çarşısı, şerbet ikramı ve Kadir Gecesi özel programı ile bu ruhu yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Ramazan boyunca ilahi, ezgi ve tasavvuf musiki konserleri

Malatya Ramazan Geceleri programlarımız birbirinden değerli sanatçıların ilahi, ezgi ve tasavvuf musikisi konserleri ve ayrıca Malatya’daki Sivil Toplum Kuruluş temsilcilerinin etkinliklerinin olacağını ifade etti.

Akın, Ramazan ayı boyunca şiir okumaları, sohbetler, söyleşiler, tiyatro gösterileri, Hacivat – Karagöz ve orta oyunları v.b etkinlikler sergileneceğini söyledi.

Özel Kadir Gecesi Programı

Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesi programını ise bu geceye anlam katan Kur-an ziyafeti özel programı ile idrak edeceklerini söyleyen Akın, Kadir Gecesi programımıza geçmiş yıllarda olduğu gibi Kuran okuyarak, Kuran okuyarak derece yapmış hafızlarımızı konuk ederek inşallah dolu dolu bir gece yaşayacağız.

Malatya Ramazan Çarşısı

Akın, geçen yıl ilkini yapmış olduğumuz Malatya Ramazan Çarşımız bu yılda Ramazan gecelerimize renk katacak. Daha önce Ramazan Çarşımızda Dini yayınlar kitabı söz konusuydu. Bu yıl hem dini yayınların olduğu, ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) kendini tanıttığı ve aynı zamanda özellikle iftardan sonra ailelerimiz bir gezinti alanı ve çocukları içinde çocuk oyun parklarının kurulduğu, sahur ve iftariyeliklerin satışa sunulduğu bir çarşımız olacak. Malatya Ramazan Çarşımızda asıl hedefimiz yine Ramazan ruhuna uygun olması, bütün amacımız – çabamız yapacağımız etkinliklerin Ramazan ruhuna uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Geleneksek Şerbet İkramlarımız devam edecek

Akın; “Geleneksel olarak yaklaşık 7 yıldır devam eden şerbet ikramımız bu yılda merkez PTT binamız önündeki şerbet çeşmesinde ve fuar alanımızda teravih namazından önce ve sonra Malatyalı hemşerilerimize şerbet ikramımız olacaktır” dedi.

Malatya Ramazan Gecelerinin 27 Mayıs Cumartesi günü saat 22.30’da açılacağını belirten Akın, Malatyalı tüm hemşerilerimizi Malatya Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanına beklediklerini ifade etti.

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