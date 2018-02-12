Raydel Fındıklı Maçında Oynayabilecek

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu ekiplerinden Malatya Büyükşehir Belediyespor’da, Arhavi Belediyespor müsabakanın ikinci setinde rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan Kübalı voleybolcu Lazara Raydel’in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Ligin 22.haftasında Atatürk Spor Salonu’nda Artvin ekibi Arhavi Belediyespor’a 3-0 mağlup olan Malatya Büyükşehir Belediyespor’da, müsabakanın ikinci setinde baş dönmesi yaşayan ve oyundan alınan Kübalı voleybolcu Lazara Raydel, salonda yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Muhammed Çatar, bir süre hastanede müşahede altında kalan Raydel’in sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Raydel’in gribal enfeksiyon geçirdiğini, maçta da tansiyonunu düştüğünü kaydeden Çatar, “Sporcumuzun bütün kontrolleri yapıldı. Sağlık durumu iyi, takıma katılacak. Ligin 23.haftasında deplasmanda Fındıklıspor ile oynayacağımız müsabakada da takımdaki yerini alacak” dedi.

Çatar, Arhavi Belediyespor karşısında şansız bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, “Grup’ta şuanda 11.sıradayız. Önümüzde Fındıklıspor müsabakası var. Deplasmanda iyi mücadele ederek, puanla ayrılmak istiyoruz. Hazırlıklarımıza başladık. Kalan 4 müsabakada istediğimiz sonuçları alarak, sezonu tamamlayacağız” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi