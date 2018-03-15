Raydel Ülkesine Döndü

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor, ilçemiz sağlıklı ve planlı bir şekilde büyüyor. Yeşilyurt’umuz doğru planlama ile büyümesini sağlıklı ve planlı bir şekilde sürdürerek örnek...