Raydel Ülkesine Döndü
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig ekibi Malatya Büyükşehir Belediyespor’un formasını giyen Kübalı Lazara Raydel, sezonun tamamlanmasının ardından ülkesine döndü.
Sezona sıkıntılı başlayan ancak devre arasında kadrosuna kattığı oyuncularla kadrosunu güçlendirip, ligde kalma başarısını gösteren Malatya Büyükşehir Belediyespor’da gelecek sezonun çalışması başladı.
Turuncu yeşillilerin devre arasında kadrolarına kattıkları 24 yaşındaki Kübalı Lazara Raydel’in performansı herkes tarafından büyük beğeni kazanırken, Kübalı oyuncu sezonun tamamlanmasının ardından ülkesine döndü.
Küba Milli Takımı’nda da forma giyen 1,95 metre boyundaki smaçör Lazara Raydel’i devre arasında sezon sonuna kadar kadrosuna katan Malatya Büyükşehir Belediyespor, genç oyuncunun performansından memnun kaldı. Malatya’daki voleybol severler tarafından da büyük beğeni kazanan Raydel’in gelecek sezonda kadroda düşünüldüğü, yetenekli oyuncuyla ilgili gerekli görüşmelerin yapılacağı öğrenildi.
Malatya Büyükşehir Belediyespor geçtiğimiz sezonun devre arasında Raydel’in yanı sıra Genç Kafkars’tan smaçör Aydın Güler, Bingöl Solhan’dan libero Mesut Akman ve Ankara Maliye’den Halil İbrahim Öksüz’ü kadrosuna katmıştı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi