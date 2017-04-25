“Real Madrid Değiliz, Kendimizi Bilerek Geldik”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, bu sezon şampiyon olacaklarını ifade ederek, “Sahiplenme olayı çok farklı bir şeydir. Bu futbolcular Malatya’nın futbolcularıdır. Biz ne kadar sahipleniyorsak, sizde o kadar sahiplenin. Biz, Real Madrid değiliz. Biz, her zaman kendimizi bilerek buraya geldik” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını cevaplamadan önce Gaziantepspor’un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral’ın vefatı nedeniyle Gaziantepspor camiasına başsağlığı dileklerinde bulundu.

“BİR PUAN İYİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Buz, Giresunspor deplasmanından stratejik açıdan puanla çıkmanın önemli olduğunu ifade ederek, “ Giresunspor ile berabere kaldığımız zaman aldığımız puanları az bulanlar oldu. Kendi sahasında 30 puan toplamış bir takım ile karşılaştık. Onlar açısından da çok önemli bir müsabakaydı. Kazanmış olsaydılar zirveyi zorlayacaklardı, puan farkı düşecekti. Stratejik açıdan oradan puanla çıkmak önemliydi. Bunu da başardık. Oyun olarak değerlendirdiğimiz zaman ise yediğimiz gol pozisyonuna bakmamız lazım. Tartışmaya açık bir pozisyondu. Birçok futbol adamı bu pozisyonu sabaha kadar tartışabilir. Kalecimize orada faul vardı. O faul pozisyonundan devamında kalemizde golü gördük. Golden hemen sonra cevap vermek önemliydi. Sonra stratejik olarak şunu anlamadım. Kendi sahasında oynayan bir takım, kontra ataktan gol aradı. Bizde çıkmadık. Bir puan iyiydi diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“KENDİ AVANTAJIMIZI KORUYARAK, ŞAMPİYONLUK İPİNİ GÖĞÜSLEMEK İSTİYORUZ”

Tecrübeli teknik adam, ligde 5 puanlık bir avantajlarının olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Eskişehirspor karşısında hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. İçerde de çok açık oynamamız ile alakalıydı. Ümraniyespor maçında ise karşılaşmanın son dakikasında kalemizde golü gördük. Bu daha çok takım olarak rehavetten değil de, bireysel olarak yaptığımız hatanın sonucuydu. Baktığımız zaman her takımın üstünde bir baskılar var. Bu zaman dilimi içinde kredileri toplamak çok önemliydi. Tabi bunu sürdürmekte çok önemliydi. Son düzeye girdik. Her puanın altın değerinde olduğunu biliyoruz. Bu heyecan ligin son haftasına kadar da gidebilir. Kendi avantajımızı koruyarak, ipi göğüslemek istiyoruz.”

“BAZI ŞEYLERİ DOĞRU YAPMAK DURUMUNDAYIZ”

Giresunspor maçında sahaya sürdüğü 11 ile ilgili yapılan eleştirilere de değinen Buz, “Futbolculara en yakın olan insan benim. Ayite ile ilgili olarak insanlar yazıp çiziyor. Futbolcunun tendonunda sıkıntı var. En fazla 20-25 dakika oynayama şansı vardı. Futbolcumuzu o yüzden ikinci yarıda sahaya sürdük. Takıma en yakın benim. Diğer futbolcu kardeşlerimizde ne gibi sıkıntılar var. Kimse bunu bilmiyor ama ben biliyorum. Bazı şeyleri doğru yapmak durumundayız. Birde iki hafta üzerimizde olan negatif duruma son vermek gerekiyordu. Bunu da Giresunspor deplasmanıyla yaptığımızı düşünüyorum. Risk almanın da bir zamanı vardır. Eskişehirspor maçında risk aldık ama yanlış bir risk aldık. Oluyor böyle şeyler. Doğru oynadığımızı ve bir puanın önemli olduğunu düşünüyorum. Doğrularlar buraya kadar geldik. İnşallah bundan sonrada böyle gideriz” diye konuştu.

“BU SEZON ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

Buz, ligde kalan 5 haftada istedikleri sonuçları alıp, Süper Lig hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti.

Hafta sonu sahalarında İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacaklarını anımsatan tecrübeli teknik adam, “Her iki takım için çok önemli bir müsabaka. Kendi sahamızda rakibimizi konuk edeceğiz. Üç puanımızı almak istiyoruz. İyi bir şekilde konsantre olup, üç puana odaklanacağız. Özellikle taraftarlarımız bizi bu maçta da yalnız bırakmasın. Bu maçta onlara çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımız biraz sabırlı olsunlar. Bizi desteklemeye devam etsinler. Bu sezon şampiyon olacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Sahiplenme olayı çok farklı bir şeydir. Bu futbolcular Malatya’nın futbolcularıdır. Biz ne kadar sahipleniyorsak, sizde o kadar sahiplenin. Biz, Real Madrid değiliz. Biz, her zaman kendimizi bilerek buraya geldik” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi