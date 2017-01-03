Referandum Desteği İstediler

AKP, yeni anayasa teklifi nedeniyle yapılacak olan referandum için Malatya’da çalışmalarını başlattı. Hekimhan ve Kuluncak ilçesindeki parti teşkilatlarıyla buluşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, referandum için güçlü destek verilmesi çağrısında bulundu.

Çalık, beraberinde İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte AKP Hekimhan ve Kuluncak İlçe Danışma toplantılarına katıldı.

Hekimhan ilçesindeki toplantıda konuşan İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Ülkemiz sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Gezi olayları ile başlayan daha sonra 17-25 Aralık ihanetiyle devam eden, ardından da 15 Temmuz’da darbe girişimiyle devam ettirilmek istenilen bir dar süreçten geçiyoruz. Özellikle 15 Temmuz’da o birlik ve beraberliğimizi, tek vücut olmayı nasıl gösterdiysek, bundan sonra da yekvücut olduğumuzu göstermemiz gerekiyor” dedi. Kahtalı, parti teşkilatlarının anayasa değişikliği için yapılacak referanduma hazırlanmalarını istedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çalık ise, “Türkiye bölünmez bir bütündür. Bu bütünlüğe kurşun sıkın kim varsa, karşısında yüce milletimizi görür. Bilsinlerki; terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor ve sonuna kadarda devam edecek. Bizden korksunlar, Türkiye’den korksunlar, Hekimhan’dan korksunlar, Malatya’dan korksunlar. 78 milyonumuz bu ülkenin birliği için, bu ülkenin beraberliği için her birimiz fert fert ölmeye hazırız. Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığında, başkomutanlığında terörle mücadelemiz herkes bilsinki, sonuna kadar devam edecektir.” dedi.

Hekimhanlılardan anayasa değişikliği için geçmiş dönemlere göre daha fazla destek beklediklerini ifade eden Çalık, “Bu bir rejim değişikliği değildir. Anayasanın birinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Yönetim şekli cumhuriyettir. Sadece hükümet etme şekli, sistemi parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine dönüştürülür. Buda Türkiye’nin bildiği ve tanıdığı bir yoldur. 1920’den itibaren, 1921 Anayasası ile beraber, 1924’te partili cumhurbaşkanı ile beraber Atatürk’ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyetinde partili cumhurbaşkanlığının ne demek olduğunu biliyoruz. O deneyimi bilen bir ülkenin şimdi cumhurbaşkanlığı sistemi ile tanışma dönemi. Hekimhanlı kardeşlerim, Cumhurbaşkanlığı sisteminde tam destek verecek. Sizlerle birlikte bu sistemin adını da Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak koyacağız.” diye konuştu.

Çalık ve Kahtalı daha sonra Kuluncak ilçesine geçerek, buradaki AKP Danışma Toplantısına katıldılar.

İl Başkanı Kahtalı, “Bu ülke 93yıllık bir ülke değil, Bu ülke Osmanlı’nın bakiyesi olan bir ülke. 700 yıllık bir geçmişi olan bir ülke. Bugün Anadolu’da bulunan Türkiye Cumhuriyetini yıkmak için çaba sarf edenler; asla başaramayacaklar.” dedi. Kahtalı, Kuluncaklılardan yapılacak olan referanduma taam destek vermelerini istedi.

Kuluncaklılardan Cumhurbaşkanlığı sistemi için bugüne kadar verilmiş olan oy oranından daha yüksek bir oranda destek isteyen Çalık, “Anayasa teklifimizi milletimizle buluşturacağız. Milletimizle buluşacak olan yeni anayasa teklifimize ben inanıyorum ki, şimdiyle kadar hep milletin lehinde kararlar veren Kuluncaklı hemşehrilerim Cumhurbaşkanlığı Sistemine de tam güçlü bir destek verecektir.” ifadelerini kaydetti.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com