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Malatya Haber -

“Referandum Hukukun Üstünlüğüne Saldırı”

“Referandum Hukukun Üstünlüğüne Saldırı”
  • 02.10.2017
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İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya’da yapılan referandumla ilgili olarak, “Referandum, hukukun üstünlüğüne yapılan saldırıdır” dedi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya özerk bölgesinin referanduma gitmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Rajoy basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Katalonya’da yapılan referandumun yasa dışı olduğunu belirterek, “Referandum, hukukun üstünlüğüne yapılan saldırıdır. Polis, Katalonya’da çıkan çatışmalarda görevini yerine getirdi” dedi.

Öte yandan, İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya’da tartışmalı referandumda oy verme işlemleri sona erdi. Tartışmalı referandumda 5.4 milyon seçmenden, 2.2 milyonu sandığa gitti. Katalonya yerel hükümeti, İspanya hükümetinin tüm çabalarına rağmen sandık başına gitti. Barselona’da polis ile seçmen arasında çatışma çıkarken, polisin plastik mermi kullandığı olaylarda yaralananlar oldu.
Öte yandan Katalonya yerel hükümeti, İspanya hükümetinin tüm çabalarına rağmen 2.2 milyon Katalan seçmen sandık başına gitti. Barselona’da polis ile seçmen arasında çatışma çıkarken, polisin plastik mermi kullandığı olaylarda yaralananlar oldu. Katalonya Sağlık Bakanlığı polis müdahalesinde 844 kişinin yaralandığını bildirdi. İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 12 polis memurunun yaralandığı ve 3 kişinin de tutuklandığı bildirildi. Ayrıca yapılan açıklamada 92 seçim merkezinin de kapatıldığı belirtildi.

Barselona, iha

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