Referandum Seçmeni Sayısı 542 Bin 991
16 Nisan’da yapılacak olan referandumda Malatya il genelinde seçmen kütüklerine kayıtlı 542 bin 991 seçmenin oy kullanabileceği bildirildi. Seçmenler oylarını toplam bin 830 sandıkta kullanacak.
SEÇMEN SAYISI 542 BİN 991
Anayasa Değişikliğine ilişkin referandum için geri sayım başlarken, Malatya’da 16 Nisan Pazar günü 07.00- 16.00 saatleri arasında bin 830 sandıkta 542 bin 991 seçmen oy kullanabilecek.
Yüksek Seçim Kurulu kayıtlarına göre, Malatya’da ilçelere göre sandık ile seçmen sayıları şöyle:
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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Referandum sonuçları Türkiye,Türk Milleti ve Malatyamız için İnşallah Hayırlı olur. Dünyadaki Tek ve İlk Demokratik Çağdaş ve Laik örnek İslam ülkesi Türkiye dünya Müslümanlarının lideri olmaya devam eder inşallah. Malatyalı ülkene ve milletine sahip çık pazar günü oyunu kullanmayı unutma