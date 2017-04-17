Referandumun Dış Yankıları

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland (fotoğraftaki), Türkiye Anayasa değişikliği referandum oylamasının sonuçlarına ilişkin açıklamasında “Türkiye lideri bir sonraki adımlarını dikkatli düşünmelidir” dedi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye Anayasa değişikliği referandum sonuçlarını değerlendirirken “Türk seçmenler Anayasa değişikliği için oy kullandı. Sonuçlar dikkate alındığında Türkiye lideri gelecekteki adımlarını dikkatli değerlendirmelidir” dedi. Jagland , “Yargı bağımsızlığını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak sağlamak son derece önemlidir. Türkiye’nin tam üyesi olduğu Avrupa Konseyi, bu süreçte ülkeyi desteklemeye hazır” açıklamalarında bulundu.

ALİYEV’DEN KUTLAMA..

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halkoylaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.

Görüşmede Aliyev, halk oylamasının başarıyla tamamlanması ve katılımın yüksek olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türk halkını tebrik etti.

Aliyev sonuçları, halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasetine verdiği büyük destek olarak değerlendirdi.

İki lider görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin artarak devam edeceğini de bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca bir de tebrik mektubu gönderdi.

Aliyev mektupta şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına değişikliği öngören referandumun başarıyla sona ermesi nedeniyle sizi ve sizin simanızda kardeş Türkiye halkını yürekten kutluyorum.

Referandumun sonuçları halkın size olan güven ve saygının tezahürü, kardeş Türkiye’nin daha da gelişmesi ve güçlenmesi yönünde yaptığınız başarılı siyasete ve hizmetlerinize verilen değerdir. Hiç şüphe yok ki, bu referandum kardeş ülkenizin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır, istikrarlı ve güçlü Türkiye’nin uluslararası alanda rolünü ve konumunu daha da güçlendirecektir.

Memnuniyetle belirtmek istiyorum ki, son yıllarda Azerbaycan ve Türkiye arasında işbirliği ilişkileri büyük bir mesafe kat etmiştir. İkili ve çok taraflı düzeyde başarılı işbirliğimiz, hem de ortak çabalarımızla gerçekleştirdiğimiz büyük ölçekli projeler bölgede barışa, istikrara ve gelişmeye hizmet ediyor.

Ortak çabalarımızla istisnai nitelik taşıyan ilişkilerimiz, ülkelerimiz arasında teşekkül etmiş dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklık ilişkileri halklarımızın refahı ve ülkelerimizin yararına bundan sonra daha da genişleyecek ve pekişecektir”

ABD..

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumunun neticesini takip ettiklerini, sonuçların doğrulanması ve AGİT’in ilk bulgularına ilişkin raporunu yayınlayana kadar kadar yorum yapmayacaklarını açıkladı.

Bakanlığın bir sözcüsü Amerika’nın Sesi muhabirinin sorusuna e-posta yoluyla gönderdiği kısa açıklamada, “Türkiye’deki referandum oylamasının neticesini elbette takip ediyoruz. Sonuçların doğrulanması ve AGİT’in (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ilk bulgularına ilişkin raporuna kadar yorum yapmaktan kaçınacağız” ifadesini kullandı.

ALMANYA..

Anayasa değişikliğine ilişkin yapılan referandum sonuçlarını Alman siyasiler de değerlendirdi. Almanya Dışişleri Bakanı, “Soğukkanlı olmalıyız” derken, Sol Parti hükumetten Türkiye politikasında değişiklik istedi.

Türkiye’deki anayasa değişikliği ile ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, “Sonuç her ne olursa olsun, soğukkanlılığımızı korumalı ve temkinli hareket etmeliyiz. Bu denli kıran kırana geçen bir seçim mücadelesinin Almanya’da da sona ermiş olması memnun edici” dedi.

Almanya’da Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmaier de Türkiye’deki referandum sonuçlarını ARD televizyonunda değerlendirdi. Alman hükumetinin “özgür ve demokratik yapılmış bir seçimden gelen sonuçları” kabul edeceğini belirten Altmaier, referandumun adil olup olmadığını AGİT ve Avrupa Konseyinin seçim gözlemcilerinin hazırlayacağı raporların göstereceğini ifade etti.

AVUSTURYA..

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz ve Avusturya medyası Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi halk oylamasına büyük ilgi gösterdi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz halk oylamasında ‘’Evet’’ sonucun Twitter hesabından yorumladı. Kurz, “Referandum sonucu itibariyle bölünmüş bir ülke olarak üretti. AB’nin bu ülkeyle işbirliği gelecekte daha da karmaşık hal alacaktır.’’ dedi.

BELÇİKA..

Belçika’da referandum ile ilgili en ilginç başlık Fransız gazetesi La Libre’den geldi. La Libre, “AB ve Türkiye bir krizin sınırında” başlığını kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Mart’ta yaptığı bir konuşmayı hatırlatan La Libre gazetesi, “O konuşmada Erdoğan diktatör ilan edilmeye devam edildiği sürece Avrupalıları faşist ya da Nazi olarak tanımlamaya devam edeceğini söylemişti. Erdoğan, referandumu kazandığı taktirde idam cezasını halk tarafından istenirse tekrar yürürlüğe sokabileceğini söylemişti. Eğer bu karar alırlarsa Türkiye ve Avrupa ilişkileri tamamen sonlandırılabilir. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra muhalefet gazete ve gazetecileri susturmuştu. Bu olay AB için en kabul edilemez hususlardan biriydi. Daha demokratik bir sisteme girdiğini iddia eden Türkiye rejimi bu konuda ne adımlar atacak merak ediyoruz. Muhalefet partileri referandumda ‘evet’ çıktığı taktirde bunun Türkiye için diktatörlüğe yol açacağı açıklamalarında bulundu” dedi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de vatandaşlar, sonuçların açıklanmasının ardından Türk mahallesindeki Türk lokantalarının yer aldığı Chaussee de Haecht Caddesinde toplandı.

Türk ve AK Parti bayrakları ile “evet” yazılı flamalar taşıyan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye lehine sloganlar attı. Polis engeline rağmen araçlarıyla konvoy oluşturan ve korna çalan vatandaşlar Türk mahallesinde tur attı. Kutlama esnasında Türk gençleri ile polis arasında zaman zaman tansiyon yükselse de, kutlama olaysız bir şekilde bitti ve kalabalık olay çıkarmadan dağıldı. Türk mahallesinin dört bir yanında yer alan polis, araçlarıyla sokaklarda korna çalan ve araçlarından sarkan vatandaşlara ceza kesti.

iha