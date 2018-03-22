“Regaibin Manevi İkliminin Sevincini Yaşıyoruz”

Regaip Kandili idrak edildi. Malatya kent merkezinde bulunan tarihi Hacı Yusuf Taş Camii’nde (Yeni Cami)Regaip Kandili dolayısıyla İl Müftülüğünce mevlit okutuldu.

REGAİB..

Regâib, arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. “Reğîb” kelimesi ise, “reğabe”‘den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, “reğîbe”dir. “Reğîbe”nin çoğulu da “reğâib” dir. Kelime olarak “Regâib”in aslı budur.

Receb ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ (c.c) bu gecede, Müminlere, ragibetler (ihsanlar, ikramlar) yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Regaib gecesi’nde yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

MESAJ YAYINLANDI

Bu arada Regaip Kandili dolayısıyla mesajlar yayınlandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; ” Regaip gecesinin manevi iklimini sevincini yaşamaktayız.

Rahmeti ve bereketi bol olan üç aylar, kalplerimizin imarı için bir rahmet mevsimidir. Bu mübarek gecenin kalplerimize huzur getirmesini, insanlarımızın yardımlaşma ve dayanışma duygularını harekete geçirmesini, birliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını ve Yüce Rabbimizin rahmetine nail olmasını diliyorum.

Mübarek üç ayların başlamasını fırsat bilerek güzelliklerin kapısını açalım. İyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olalım. Hak ve adalet terazinden hiç şaşmayalım. Nefsimizi nefretten, ayrımcılıktan uzaklaştıralım. Kardeşlik ve birlik ruhunu pekiştirelim.

Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimizin, bütün İslâm âleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili’ni tebrik ediyor; bu ayların ülkemize, milletimize ve tüm Müslümanlara huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır

“Rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir.

Müslümanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, hayır ve iyilik duygularının artarak yoğunlaştığı kandil gecelerinde; sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diliyorum.

Mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller; insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan özel ve güzel gecelerdir. Bu özel gecelerin, gönüllerimize huzur, insanlığa barış ve dünyaya adalet getirmesini diliyorum. Başta Zeytin Dalı Harekâtı olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında görev yapan tüm güvenlik güçlerimize üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum. Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Malatyalı hemşerilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandilini tebrik ediyor, saygılar sunuyorum.”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

“Halk arasında üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarına kavuşmanın manevi huzuruna erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan bu mübarek üç aylarda, yine her zamanki gibi yardımlaşmayı, dayanışmayı, kardeş olmayı, barış ve huzur içinde birlikte yaşamanın en güzel örneklerini sergilemeliyiz. İnancımız da bunu emretmektedir. İçerisinde ilk olarak Regaib Kandili’ni ve devamında ise birçok mübarek gece ile birlikte Kadir Gecesi’ni idrak edeceğimiz 3 ayların manevi iklimini, bir mümine yakışır şekilde yaşamamız gerekmektedir. Manevi iklimin dalga dalga yayıldığı üç aylar, unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlamamıza vesile olacaktır. Milli ve manevi değerlerimizin hatırlandığı ve yaşatıldığı üç ayları, birlik ve beraberlik adına, kardeşlik adına, birlikte yaşamak ve birlikte Türkiye olmak adına, en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle üç aylar ve idrak edeceğimiz Regaib Kandilinizi tebrik eder, üç ayların ve Regaib Kandili’nin Türk ve İslam alemine, insanlığa hayırlara vesile olmasını yüce Allah tan niyaz ediyorum”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat

“Bütün günler ve aylar, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla geçirilmelidir. Ancak üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayları, manevi coşkunun daha yoğun şekilde yaşandığı aylardır. Dayanışma ve birlikteliklerimizin arttığı, bağlarımızın güçlendiği kutsal günlerimiz, aynı zamanda sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşımların da yoğun olarak yaşandığı günlerdir. Manevi yönden daha önemlidir. Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili’dir. Yani bu gece Allah’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Kılınacak namazlar, okunacak dualar ve tövbeler bu gece kabul olunur. Bu ayların içinde bazı geceler vardır ki bu coşkunun heyecana ve manevi zevke dönüştüğü müstesna zaman dilimleridir. Regaip Kandili de bu önemli gecelerden bir tanesidir. Alemlerin efendisi Hz. Muhammed (SAV) üç aylar ve Regaip Kandili’ne ulaştığında Cenabı Allah’a ellerini açmış, ‘Allah’ım, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur’ diye dua etmiştir. Peygamber Efendimizin bu duası hepimiz için örnek teşkil etmelidir ve yüce dinimizin bizden istediği, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına, İslam ümmeti olarak çaba harcamalıyız. Üç aylar ve Regaip Kandili’ni fırsat bilerek, dua edelim, ibadetle geçirelim. Regaip Kandili’ni ve üç aylarını tebrik ediyor, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış, huzur içinde olmasını Allah’tan niyaz ediyorum”

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar

“Regaib Kandili, mübarek üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan bir kapıdır. Allah’ın rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı, mağfiretinin, lütuf ve kereminin bizleri kuşattığı, Mübarek Üç Ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaib Kandilini idrak ediyoruz.

Üç aylara girdiğimiz bu günlerde manevi havayı fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları kaldırarak, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlâki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ülkemizin, Milletimizin, Malatya´lı Hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin üç aylar ve Regaib Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa rahmet, mağfiret, sevgi ve huzur getirmesini, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.”

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan

“Kandiller insanlarımızın kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir. Bu hayırlı gece’nin; hepimizin günahları için bir bağışlanma, gönüllerimiz için huzur, hastalarımız için şifa, dertlilerimiz için deva, borçlularımız için eda vesilesi olmasını temenni ederim.

Ülke savunması için göğsünü siper eden ve Vatanın bölünmez bütünlüğü için Ülkemizin dört bir yanında ve Suriye de görev yapan kahraman Mehmetçiğimizin, Polisimizin, Sağlık çalışanlarımızın, Korucularımızın Rabbim Bu aziz günde yar ve yardımcıları olsun.

Sevgili Peygamberimiz (sav), bu geceye ulaştığında: “Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur” diye dua etmiştir. Öyleyse bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, Yüce Dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insanî ve ahlâkî meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, İslam Aleminin Regaib kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, bu geceyi dualarla geçirmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum”

malatyahaber.com- AA

FOTOĞRAFLAR: Malatya Yeni Cami’deki Regaib Kandili Programı