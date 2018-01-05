“Rehabilitasyon Merkezi de Yapılıyor”

İspendere İçmeleri’nde ikinci etap çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilklerin belediyesi olarak İspendere İçmeleri’nde yapılacak çalışmaların tamamlanması ile birlikte İspendere’nin bir şifa merkezi olacağını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İspendere İçmeleri’nde devam eden ikinci etap çalışmaları yerinde inceledi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Üniteleri’nin yer alacağı İspendere İçmeleri, Türkiye’nin şifa merkezi olması noktasında sosyal donatı alanları ile örnek bir merkez olması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İspendere İçmeleri’nde bütüncül bir çalışma yaptıklarını belirten Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “İspendere’de bütüncül bir çalışma yapıyoruz. Bin 217 dönümlük bir alan. Karşıda 70 kilometrelik bir teraslama yapıldı. Burada ağaç dikimleri yapıldı. Buraya yüz binlerce belki de milyonlarca ağaç dikilecek. Buranın bir rehabilitasyon üssü olması çalışmalarımız devam ediyor. Bu yüz dönümden fazla olan alan içinde de yoğun bir çalışma var. Gerek yürüyüş kulvarları, gerek piknik alanları olsun, gerek dinlenme alanları olsun, gerek sosyal tesisler anlamında olsun, bu çalışmalarımızda çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Sona doğru yaklaşıyoruz. İnşallah Mayıs ayının sonu gibi bütüncül alarak rehabilitasyon merkezi ile birlikte Temmuz ayının sonu gibi biter diye düşünüyorum. Ağaçlandırma çalışmaları ise yıl boyunca ve yıllara sarih olarak devam edecek. Bildiğiniz gibi bir tarafta Orman ve Su İşleri Bakanlığımız var paydaş olarak. Bir diğer paydaşımız Kültür ve Turizm Bakanlığımız, diğer paydaşımız İnönü Üniversitesi ile Battalgazi Belediyesi’nin koordinasyonunda sürüyor. Önümüzdeki süreçte ajanslarında bu konuya ilgi duyarak burada paydaş boyutu itibariyle Kalkınma Ajanslarının da bu çalışmalara dahil olacağının kanaatindeyim. Bu konuda da gerekli çalışmalarımızı yaptık” dedi.

İspendere İçmeleri’nde yürütülen çalışmaların ayrıntılarına da değinen Başkan Gürkan, “Burada görüldüğü gibi Türkiye’de ilk olarak bir rehabilitasyon merkezi yapılıyor. Buradaki çalışmalarda ise bay bayan yüzme havuzlarından tutun, dinlenme salonlarından, rehabilite merkezlerinden, ayrıca geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitelerinin ve polikliniğinin yapılacağı hastanelerle birlikte ayrıca dinlenme salonları ve sosyal donatı alanları ile birlikte hemen altında kafetaryası ile birlikte şelaleleri ve gezi alanları, yürüme parkurları ve yüzme havuzlarının olduğu geniş kapsamlı bir çalışma devam ediyor. İnşallah bu çalışmalar önümüzdeki aylarda bitirilecektir. Tekrar altını çizerek ifade edelim ki bu çalışmamızda Türkiye’de bir ilktir” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi Belediyesi ilklerin belediyesidir” diyen Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi tarafından hizmete sunulan birçok projenin örnek alındığını ve Türkiye’ye rol model olan projeler olduğunu belirterek, “Battalgazi Belediyesi ilklerin belediyesidir. Rol model olan bir belediyedir. Bu çalışmamız da Türkiye’ye rol model olacak. Türkiye’de ilk Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi ve aynı zamanda da şifa merkezi olabilecek ve sadece bölge halkına değil, tüm Türkiye’ye hitap edebilecek, hatta yurt dışına da hitap edebilecek Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Üniteleri’nin de İnönü Üniversitesi’nin uzman hekimleri tarafından günlük tedavi ve poliklinik uygulamalarının yapılacağı, aynı zamanda buradaki üst kısımdaki yataklı tedavi kısmında da hastaların daha rahat bir şekilde tedavi edilmeleri, nekahet öncesi ve nekahet sonrası süreçlerinde buradaki şifalı sulardan faydalanmaları sağlanacaktır. Rehabilitasyon merkezinin üst kısmında da konaklama ünitelerimiz ve konaklama katlarımız olacak. Zaten mevcut bir otelimiz var. Orası rehabilite edilebilir veya bizim kendi yaptığımız rehabilitasyon merkezinin üst katlarında da konaklamayı gerçekleştireceğiz. İlk etapta 50 yataklı bir konaklama ünitesi gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Bülten