Reina Katliamcısı İstanbul’da Yakalandı

Ortaköy’de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırgan polisler tarafından yakalandı.

Ortaköy’deki gece kulübü Reina’yı basarak 39 kişiyi katleden terörist Esenyurt’ta yakalandı. Kırgız arkadaşının evinde yakalanan teröristin Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Yılbaşı gecesi Reina’ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov yakalanması için Türkiye genelinde operasyon düzenleyen özel harekat ve istihbarat elemanları 17. günün sonunda katliamcının izini İstanbul Esenyurt’ta bir sitede buldu. Arkadaşına ait evde kaldığı belirlenen katliamcı düzenlenen operasyonla kıskıvrak ele geçirildi. Teröristin yanında oğlunun da bulunduğu iddia edildi.

Teröristin etrafındaki çemberi gittikçe daraltan, 39 kişiyi gözaltına alıp yüzlerce saatlik MOBESE kaydı ve güvenlik kamerası görüntüsü izleyen istihbarat elemanları yurt dışına kaçtığı öne sürülen katili nihayet ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilmesi beklenen teröristin emniyette sorgulanmaya başlanacağı bildirildi.

Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda teröristin yakalanma anına ait görüntüler, yakalanan kişinin Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov olduğunu doğruluyor.

SİTE SAKİNİ ANLATIYOR..

Reina saldırganın saklandığı binanın 2 alt katında oturan İlker Atak isimli vatandaş operasyon seslerine tanık olduğunu belirterek “Saldırgan benim 2 üst katımda yakalandı. Gece 23.43’de gürültülere uyandım ben. Öncelikle kavga olduğunu düşündüm. Hatta 155 polis ihbar hattını arayarak kavga ihbarında bulundum. Sonrasında özel harekat polislerinin operasyon düzenlediğini fark ettim. Ön etabında öncellikli bir şahısı çıkarttılar. Bu esnada yaklaşık 20 dakika bağırtılar ve gürültüler devam etti. Yani operasyon 20 dakika sürdü. Darp sesleri bağırtılar vardı. Ondan sonra 1 tane şahıs çıkarttılar sakallı. O teröristin akrabası olduğu söyleniyor. Ondan sonrasında 3 tane bayan çıkarttılar; 1’i siyahi. 1 tane çocuk çıkarttılar 3-4 yaşlarında. En sonrasında da, yaklaşık 40 dakika sonrasında da teröristi çıkarttılar. Ben site kurulduğundan beri burada oturuyorum. Sitemizde güvenlik kamerası eksiğimiz var. Fakat KGS diye bir cihaz var bunu okutarak kapıdan giriş yapabiliyoruz. Bu cihazı elde etmeyen hiç kimse siteye giriş yapamaz. Dikkatimi çeken son bir şey oldu. Son 10 günde siteye çok sayıda siyahi vatandaşın giriş-çıkış yaptığını gördüm.” ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin saldırganın saklandığı evde arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.

İstanbul, iha