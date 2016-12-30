“Rejim Değil, Hükümet Sistemi Değişikliği”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, anayasa değişikliği ile ilgili olarak, “Bu hükümet sistemi asla bir rejim değişikliği değildir. Rejimin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir, cumhuriyet rejimidir ve bu rejim değişikliğiyle ilgili algı operasyonu yapanlar esasında gerçeği ve doğruyu bilmektedirler. Bu bir hükümet sistem değişikliğidir ve bu hükümet değişikliği adı da Cumhurbaşkanlığı sistemidir.” dedi.

“YENİ BİR HÜKÜMET SİSTEMİ…”

Çalık, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların yöneticileri ile Malatya’daki yatırımların görüştüğü toplantı öncesinde Anayasa değişikliği ile ilgili teklifin Anayasa Komisyonundan kabul edilmesini değerlendirdi.

Çalık; “Anayasa teklifleri, anayasalar milletin toplumsal sözleşmesiyle çıkan çok önemli yazılı metinlerdir. Ve toplumsal sözleşmedeki en önemli amaç da milli iradenin yansımasıdır. Bu anaysa teklifimizde şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu andan itibaren Osmanlı dönemi dahi olmak üzere 5 tane anayasa geçirilmiş ve her anayasada olağanüstü durumlar ya da askeri dönemler sonrası yapılan anayasalar olmuştur. Bizim temel hedefimiz yeni bir anayasayla milletimizi buluşturmak. Ama maalesef mevcut meclis yapımızın yeni bir anayasaya müsaade etmemesinden dolayı, anayasadaki yapmış olduğumuz değişikliklerle birlikte Türkiye’de yeni bir hükümet sistemiyle birlikte inşallah bundan sonra milletimize çok daha iyi hizmetler vereceğiz diye umut ediyorum.” şeklinde konuştu.

“BU BİR HÜKÜMET SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİDİR”

Anayasa değişikliği ile sadece hükümet sisteminin Cumhurbaşkanlığı sistemine dönüştüğünü belirten Çalık açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu hükümet sistemi asla bir rejim değişikliği değildir. Rejimin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir, cumhuriyet rejimidir ve bu rejim değişikliğiyle ilgili algı operasyonu yapanlar esasında gerçeği ve doğruyu bilmektedirler. Bu bir hükümet sistem değişikliğidir ve bu hükümet değişikliği adı da Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Ve İnşallah cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte çok önemli değişimleri getiriyoruz. En önemlisi millet iradesinin Türkiye Büyük millet Meclisi’ne yansıması ve cumhurbaşkanlığı makamına yansıması. İkisi de milletimiz tarafından direk aracı her hangi bir makam kullanılmadan milletin sandığa gitmesiyle oylarını kullanmış olacak ve yürütme ve yargının, yasamanın birbirinden tamamen bağımsız olduğu denge denetleme sisteminin var olduğu siyasi istikrarın sonuna kadar devam edeceği bir hükümet sistemiyle inşallah süreçlerimiz devam edecek.”

“MİLLETİMİZLE ANAYASA TEKLİFİMİZİ BULUŞTURACAĞIZ”

Anayasa teklifini milletin oyuna sunacaklarını belirten Çalık, “Anayasa komisyonundan sonra inşallah yeni bir yılda 2017’de meclisimize komisyondan geçen Anayasa teklifimiz gelecek. Daha sonrasında da milletimizle anayasa teklifimizi buluşturacağız. Milletimizin onayını aldıktan sonra; biz hep şunu söyledik meclisten kaç milletvekiliyle ki en az 330 olması gerekir, bunu biliyoruz, ama 367 ile de geçmiş olsa biz milletimizin onayına sunacağız demiştik. Ve şimdi İnşallah nasip olursa her halükarda meclisten geçtikten sonra teklifimiz referanduma götüreceğiz ve milletimizin onayını aldıktan sonra hükümet sistemlerimizle yürütme, cumhurbaşkanımızın başkanlığında bakanlar kurulu olarak oluşacak. Yasama TBMM başkanlığı altında milletvekillerinden oluşacak. Milletin iradesinin yansıdığı iki kurum ülkemizin yönetiminde söz sahibi olacak.” ifadelerini kaydetti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com