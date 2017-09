“Hac Görevini İfa Etti, Bu Vesile Geldik”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hac farizasını yerine getirdikten sonra kutsal topraklardan dönen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti. Ziyarette, Battalgazi Belediyesi ile İnönü Üniversitesi’nin yaptığı ve yapacağı ortak çalışmalar konuşuldu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaretinde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sayın Rektörümüz geçtiğimiz günlerde Hac görevini ifa etti. Bu vesile ile kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak için geldik. Tabi kendilerinin çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Özellikle Hastane ve diğer fakültelerin yapımı ile ilgili. Bizle ilgili yaptığı ortak çalışmada Tamamlayıcı ve Geleneksel Tıp ile ilgili çalışmalarını yakinen müşahede ediyoruz. Ekibiyle birlikte güzel çalışmalar yapıyor. Topluma açılan ve toplumla bütünleşen bir üniversite. Bilimi ve gelişmeyi esas alan, eğitim öğretim faaliyetlerini aktif olarak yürüten bir üniversitenin Rektörü Hac görevini ifa ederek gelmiştir. Kendisini bu görevini ifa ettiğinden dolayı tebrik ediyoruz. Allah tekrar gitmesini nasip etsin. Allah bizlere de nasip etsin” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İnönü Üniversitesi ile Battalgazi Belediyesi’nin ortak çalışmalarına dikkat çekti. Rektör Kızılay, “Başkanımızı Rektörlükte ağırlamaktan her zaman onur ve mutluluk duyuyoruz. Battalgazi Belediyemizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Üniversitemizin imkanlarını Battalgazi Belediyemize ve diğer belediyelerimizle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. İletişimi her zaman yüksek tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Selahattin Gürkan Başkanımızdan her türlü desteği her zaman görüyoruz. Bizim için önemli olan İnönü Üniversitemizle, Battalgazi Belediyemiz birçok bilimsel çalışmalarda, kültür ve sanat çalışmalarında iş birliği yapmak, sağlıkla ilgili çalışmalarda işbirliği yapmak ki bunun da güzel bir örneğini Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusunda İspendere Tesisleri’nde gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili yaklaşık bir yıldır çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında da bizim yaptığımız sempozyumlara, kongrelere Battalgazi Belediyemizin her zaman desteği oluyor. Bizde bütün hocalarımızla ve insan kaynaklarımızla üniversitemizin imkan ve kabiliyetlerini şehrimizin her alanında olduğu gibi üniversitemizin yerleşkesinin bulunduğu Battalgazi ilçemiz ile çok yakın ilişkiler işbirliğine devam ediyoruz. Ben bu vesile ile Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine de teşekkür ediyorum. Yakın diyalog ve iletişimimiz devam edecektir” diye konuştu.

