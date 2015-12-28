Rektörden Destek Sözü

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cemil Çelik’e plaket verdi.

MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan ve Yönetim Kurulu üyeleri Yılmaz Konuk ile Erkan Bahçe, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik’i makamında ziyaret ederek “Uluslararası Malatya Fotokamp” projesine olan katkılarından dolayı plaket takdim ettiler.

MAFSAD Başkanı İnan Orhan yaptığı açıklamada Fırat Kalkınma Ajansının katkılarıyla hayata geçirdikleri Uluslararası Malatya Fotokamp Projesine İnönü Üniversitesinin ciddi katkılar sunduğunu belirterek üniversitenin gücünü yanlarında hissettiklerini ve bu kapsamda Rektör Cemil Çelik’e teşekkür etti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik ise, projenin başarılı olmasının Malatya için önemli olduğunu ifade ederek önümüzdeki yıllarda da üniversite olarak üzerlerine düzen her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.