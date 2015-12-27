Rektörün Acı Günü
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik’in kayınpederi Kemal Zafer Başağa, tedavi gördüğü İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde dün gece vefat etti.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören Kemal Zafer Başağa’ya kanser tanısı konulmuştu. Başağa, 29 Haziran Pazar günü öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kemal Zafer Başağa’nın cenaze törenine ailesi, yakınları, Vali Vasip Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yargıtay üyesi, eski Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın, üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri ve kalabalık bir grup katıldı.
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