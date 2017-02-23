Resident Evil- Son Bölüm
Umbrella Şirketi, insan ırkını kökünden yok edecek bir planın peşindedir. Yapılan son saldırının ardından kurtulan çok çok az kişiden biri olan Alice, Raccoon şehrindeki Kovan’a dönerek Jill ve diğer arkadaşlarıyla birlikte insanlığın sonunu getirmek için hazırlanan nihai saldırıya karşı koymak zorundadır.
Vizyon Tarihi: 24 Şubat 2017
Yapımı : 2016 – ABD , Almanya , Avustralya , Kanada , Fransa
Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon , Gerilim , Korku
Süre: 106 Dak.
Yönetmen : Paul W.S. Anderson
Oyuncular : Milla Jovovich , Ali Larter , Shawn Roberts , Lee Jun-ki , Iain Glen
Senaryo : Paul W.S. Anderson
Yapımcı : Paul W.S. Anderson , Don Carmody
Diğer Adı : Resident Evil 6, Ölümcül Deney 6
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