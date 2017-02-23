Resident Evil- Son Bölüm

Umbrella Şirketi, insan ırkını kökünden yok edecek bir planın peşindedir. Yapılan son saldırının ardından kurtulan çok çok az kişiden biri olan Alice, Raccoon şehrindeki Kovan’a dönerek Jill ve diğer arkadaşlarıyla birlikte insanlığın sonunu getirmek için hazırlanan nihai saldırıya karşı koymak zorundadır.

Vizyon Tarihi: 24 Şubat 2017

Yapımı : 2016 – ABD , Almanya , Avustralya , Kanada , Fransa

Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon , Gerilim , Korku

Süre: 106 Dak.

Yönetmen : Paul W.S. Anderson

Oyuncular : Milla Jovovich , Ali Larter , Shawn Roberts , Lee Jun-ki , Iain Glen

Senaryo : Paul W.S. Anderson

Yapımcı : Paul W.S. Anderson , Don Carmody

Diğer Adı : Resident Evil 6, Ölümcül Deney 6

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